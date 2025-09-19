Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

OLY antroje mačo pusėje palaužė Milano klubą

2025-09-19 22:43 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-19 22:43

Kontrolinėse rungtynėse Pirėjo „Olympiacos“ ekipa 76:71 (17:12, 9:19, 25:22, 25:18) pranoko Milano „EA7 Emporio Armani“ krepšininkus.

A.Vezenkovas pelnė 12 taškų

Kontrolinėse rungtynėse Pirėjo „Olympiacos" ekipa 76:71 (17:12, 9:19, 25:22, 25:18) pranoko Milano „EA7 Emporio Armani" krepšininkus.

Milano komandai nepadėjo Marko Guduričius, Shavonas Shieldsas, o mačo eigoje iš rikiuotės iškrito ir Devinas Bookeris.

OLY vertėsi be Keenano Evanso, Kosto Papanikolaou, Tylerio Dorsey, Kosto Antetokounmpo ir Giannoulio Larentzakio.

Nugalėtojams Evanas Fournier pelnė 15 taškų, Aleksandras Vezenkovas pridėjo 12, Tysonas Wardas pridėjo 10.

Pralaimėjusiems Zachas LeDay’us įmetė 13 taškų (7 atk. kam.), Lorenzo Brownas surinko 13 (5 rez. per.).

Turnyro Kretoje finale OLY susitiks su Belgrado „Crvena Zvezda“, kuri pranoko Stambulo „Fenerbahče“ komandą.

