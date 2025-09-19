Kalendorius
Eurolyga

Puolime strigę Š.Jasikevičiaus auklėtiniai nusileido „Crvena Zvezda“ ekipai

2025-09-19 20:20 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-19 20:20

Kontrolinėse rungtynėse Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče“ ekipa 67:77 (12:20, 22:18, 19:17, 14:22) nusileido Belgrado „Crvena Zvezda“ krepšininkams.

Stambulo klubas pralaimėjo

Kontrolinėse rungtynėse Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče“ ekipa 67:77 (12:20, 22:18, 19:17, 14:22) nusileido Belgrado „Crvena Zvezda“ krepšininkams.

0

Turkų klubui Wade’as Baldwinas pelnė 15 taškų, Tarikas Biberovičius pridėjo 13 (3/7 trit.), Devonas Hallas – 8, Mikaelis Jantunenas (8 atk. kam.) ir Armando Bacotas – 7, Melihas Mahmutoglu ir Arturas Žagaras – po 5.

Nugalėtojams Chima Moneke (4 atk. kam.) ir Jordanas Nwora (6 atk. kam.) įmetė po 14 taškų, Codi Milleris-McIntyre’as surinko 10 (4 rez. per.), Isaah Canaanas ir Ebuka Izundu (5 atk. kam.) pridėjo 8.



