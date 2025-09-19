Puolime strigę Š.Jasikevičiaus auklėtiniai nusileido „Crvena Zvezda“ ekipai

Turkų klubui Wade’as Baldwinas pelnė 15 taškų, Tarikas Biberovičius pridėjo 13 (3/7 trit.), Devonas Hallas – 8, Mikaelis Jantunenas (8 atk. kam.) ir Armando Bacotas – 7, Melihas Mahmutoglu ir Arturas Žagaras – po 5.
Nugalėtojams Chima Moneke (4 atk. kam.) ir Jordanas Nwora (6 atk. kam.) įmetė po 14 taškų, Codi Milleris-McIntyre’as surinko 10 (4 rez. per.), Isaah Canaanas ir Ebuka Izundu (5 atk. kam.) pridėjo 8.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!