Išdavė skaniausią lietinių blynų tešlą: užsirašykite iš karto

Lazdyno riešutų kremas ir lietiniai blynai – be abejonės du lietuvių mylimi produktai, tačiau sujungus į vieną, gaunamas pasakiško skonio patiekalas. Išbandykite patys – vos paragavę skubėsite užsirašyti receptą kitiems kartams.
Lietiniai blyneliai su lazdyno riešutų kremu
Reikės:
- 2 kiaušinių,
- 250 g miltų,
- 0,5 l pieno,
- Lazdyno riešutų kremo.
Suplakame 2 kiaušinius, įpilame pusę litro pieno ir suberiame 250 g miltų. Tada uždedame ant dubens maistinę plėvelę ir 20 minučių paliekame šaldytuve pailsėti. Maistinė plėvelė turi liestis su tešla.
Popierinio rankšluosčio arba konditerinio teptuko pagalba patepame keptuvę aliejumi ir kepame blynus iš abiejų pusių.
Iškepusius blynus patepame lazdyno riešutų kremu ir susukame į ritinį arba sulankstome į trikampėlį. Galite pagardinti ir cukraus pudra.
