Vos 4 ingredientai ir pasigaminsite dieviško skonio desertą: išbandykite

Ledo dubeniui reikės:
- 2 dubenėlių, vieno didesnio, kito mažesnio
- Gėlių
- Vandens
- Medinio pagaliuko
Ledams reikės:
- Vanilinių ledų
- Razinų
- Juodojo šokolado
- Romo
Paruošimo eiga:
Nusikerpame gėlių žiedelius, kuriuos norėsime naudoti. Pradedame formuoti ledo dubenį, pagal nuožiūrą dėliojame gėlių žiedelius. Pilame vandenį tarp dviejų dubenėlių. Taip pat vandenį reikia piltį ir į mažesnįjį dubenėlį tam, kad jis neplūduriuotų. Į šonus kišame gėlytes, pagaliuku ištiesiname žiedo lapelius. Paruoštą dubenį dedame į šaldymo kamerą bent jau parai.
Paruošus dubenį, lieka paruošti desertą. Auksines ir tamsias razinas sumaišome ir užpilame verdančiu vandeniu. Paliekame jas mirkti 10 minučių, o vėliau nukošiame ir nusausiname. Sandariame inde romu užpilame razinas, kad jos būtų panardintos. Palikti jas rome reiktų apie parą laiko.
Po paros mirkymo rome, razinas nukošiame ir nusausiname. Į vanilinius ledus įtarkuojame juodojo šokolado, beriame razinas ir sumaišome. Viską patiekiame anksčiau gamintame ledo dubenyje.
Daugiau apie tai, kaip pasigaminti ledų receptą, išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Kotrynos burtai“.