Taip gaminti cepelinus išmokė mama: išvirę tirpsta burnoje

Porcijos 6. Užtruksite apie 40 min. Reikės: 1 kg bulvių; 5 v. š. bulvių krakmolo; 100 ml verdančio vandens; druskos pagal skonį; žiupsnis juodųjų pipirų; šlakelis aliejaus; 500 g virto kumpio (aš naudoju kiaulienos); 1 svogūnas; 1 kiaušinis.
Virtų bulvių cepelinų su mėsa receptas
Bulves išverdame su lupena iš vakaro ir paliekame atvėsti. Kitą dieną bulves nulupame, sumalame, beriame druskos, krakmolą. Užpilame verdančiu vandeniu, kad krakmolas taptų glitnus. Sumaišome tešlą ir atidedame į šalį, kol ruošime įdarą.
Kumpį sumalame. Svogūną nulupame, supjaustome smulkiais gabalėliais ir pakepiname aliejuje. Į maltą mėsą, mušame kiaušinį, beriame pipirų, druskos, pakepintą svogūną. Masę gerai išmaišome.
Užkaičiame virti puodą su pasūdytu vandeniu. Šlapiomis rankomis formuojame cepelinus. Dedame į puodą ir verdame iki 10 min (kai cepelinai išplauks į paviršių). Valgome, kas kaip labiausiai mėgstame su grietine, ar su spirgučių padažu.