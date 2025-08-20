Atskleidė superinį balandėlių receptą: idealiai tiks su bulvėmis

„Lidl“ kviečia išbandyti patiekalus, kurių dėka dviejų kultūrų dialogas atgimsta lėkštėje: ikoniškuosius balandėlius bei Rytų įkvėptą, kremišką desertą su figomis, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Vienuose lietuvių tautosakos šaltiniuose sakoma, kad po Žolinės – rugpjūčio 15 dienos – baigiasi vasara ir prasideda ruduo. Kitur kalbama, kad ruduo prasideda išskridus gandrams – po rugpjūčio 24 dienos. Kol kalendorinis ruduo dar neatėjęs, tačiau lentynos jau pilnos šviežių būsimo rudens gėrybių, pats metas išbandyti naujus receptus.
Bulvės, burokėliai ir baltagūžiai kopūstai – lietuviško artėjančio rudens derliaus žvaigždės, kurios atsiduria pirkėjų krepšeliuose vos tik joms pasirodžius lentynose. Greta jų – ir egzotiški vaisiai, palaikantys vasarišką dvasią: persikai, mangai ir figos, kurios pastaruoju metu yra vienos perkamiausių netradicinių vaisių parduotuvėse.
Vaisių ir daržovių panaudojimas kulinariniuose eksperimentuose – praktiškai neribotas. Belieka tik išsirinkti mėgstamą receptą ir papildyti prekių krepšelį kokybiškomis bei nebrangiomis gėrybėmis.
Neatsiejamas šviežio derliaus patiekalas – ikoniškieji balandėliai
Parduotuvėje pamačius baltagūžius kopūstus, ko gero, daugeliui į galvą ateinanti pirma mintis yra balandėliai. Ir ne veltui, nes šis patiekalas – tikra lietuviškos virtuvės ikona. Sakoma, kad jų receptų yra tiek, kiek yra ir juos gaminančių, nes gamybos receptas neretai perduodamas iš kartos į kartą.
Balandėliai į Lietuvą atkeliavo iš Artimųjų Rytų, kaip ir dalis kitų patiekalų, tačiau jie yra žinomi dar nuo Vytauto Didžiojo laikų. Be to, yra manoma, kad būtent mūsų šalis tapo pirmąja stotele, per kur balandėliai iš Azijos pateko į Europą.
Šio patiekalo variacijų gali būti įvairių, tačiau dominuoja turintys klasikinius ingredientus: kopūsto lapus, maltą mėsą ir ryžius.
Patiekalas dažniausiai paskaninamas grietine, tačiau netrūksta ir mėgstančių pomidorų padažą. Minėtas prekybos tinklas dalijasi receptu, kuris pavyks kiekvienam.
Ikoniškiesiems balandėliams reikės:
- 1 vidutinio dydžio baltagūžio kopūsto (apie 1–1,2 kg);
- 500 g maltos kiaulienos ir jautienos mišinio;
- 120 g virtų ryžių;
- 1 vidutinio dydžio svogūno (smulkiai supjaustyto);
- 1 kiaušinio;
- 1 a. š. druskos;
- ½ a. š. maltų juodųjų pipirų;
- 1 valg. š. aliejaus (kepimui).
Padažui:
- 2 v. š. aliejaus;
- 2 v. š. miltų;
- 500 ml mėsos sultinio arba vandens;
- 200 g pomidorų tyrės (arba konservuotų pomidorų);
- 1 lauro lapo;
- 1 a. š. cukraus (nebūtina, bet subalansuoja rūgštį);
- Druskos ir pipirų pagal skonį.
Paruošimas:
Pirmiausia, paruoškime kopūstą: jį reikės išvirti, nes sukant šviežio kopūsto lapus, jie suluš. Į didelį puodą įpilkite vandens ir užvirinkite. Atsargiai išpjaukite kopūsto kotą, įdėkite kopūstą į verdantį vandenį ir kelias minutes pavirkite, kol lapai suminkštės.
Po truputį atskirkite lapus, nuimkite kietas gyslas, kad būtų lengviau sukti. Palikite lapus atvėsti.
Keptuvėje įkaitinkite aliejų, pakepinkite svogūną, kol suminkštės ir taps skaidrus.
Į dubenį sudėkite maltą mėsą, virtus ryžius, kepintą svogūną, kiaušinį, druską ir pipirus. Gerai išmaišykite.
Metas sukti balandėlius. Ant kiekvieno kopūsto lapo dėkite po šaukštą įdaro, užlenkite kraštus ir susukite į ritinėlį. Kartokite, kol neliks įdaro, o tada atidėkite.
Keptuvėje ar puode įkaitinkite aliejų, suberkite miltus ir maišydami pakepinkite iki šviesiai auksinės spalvos. Supilkite sultinį, maišykite, kol padažas sutirštės.
Sudėkite pomidorų tyrę, lauro lapą, cukrų, pasūdykite ir pabarstykite pipirais. Pavirkite kelias minutes.
Į puodą ar gilią keptuvę sudėkite balandėlius, užpilkite padažu, kad pilnai apsemtų. Troškinkite ant silpnos ugnies po dangčiu apie 40–50 min. arba iki 180°C temperatūros įkaitintoje orkaitėje.
Paruoštus balandėlius patiekite su virtomis bulvėmis ar bulvių koše, taip pat tinka virti grikiai ir kitos kruopos.
Egzotiška ir gardu: kremiškas desertas su figomis
Po sočių pietų visada reikia pasimėgauti gardžiu desertu. Virtuvėje paplušėjus, „Lidl“ kviečia pasigaminti paprastą, bet rytietiškų skonių kupiną desertą su figomis.
Figos labai dažnai naudojamos Artimųjų Rytų ir Viduržemio virtuvėje, ypač derinamos su riešutais, medumi ir aromatiniais prieskoniais. Todėl jos – puikus desertų priedas.
Kremiškam desertui su figomis reikės:
- 4 šviežių figų;
- 200 g graikiško jogurto arba maskarponės;
- 2 šaukštų medaus;
- 30 g graikinių riešutų (lengvai paskrudintų);
- Žiupsnelio cinamono;
- Mėtų lapelių papuošimui.
Paruošimas:
Nuplaukite ir pusiau arba į keturias dalis perpjaukite figas.
Paruoškite kremą. Dubenyje sumaišykite graikišką jogurtą arba maskarponę su medumi ir cinamonu.
Metas sluoksniuoti. Į stiklinę ar mažą dubenėlį dėkite šaukštą kremo, kelias figų dalis, pabarstykite riešutų. Pakartokite sluoksnius dar kartą.
Papuoškite viršų mėtų lapeliais, užlašinkite šiek tiek medaus. Skanaus!
