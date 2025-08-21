Šis Dalios kotletų receptas taps tikru atradimu: kartosite ne kartą

Variantų su kuo troškinti kotletus yra labai daug. Ir dažniausiai tąs pasirinkimas priklauso nuo to, kokius produktus šiuo metu turime savo virtuvėje ir žinoma nuo nuotaikos.
Pats paprasčiausias tai iškeptus kotletus troškinti su svogūnu ir morkomis. Galima kartu įdėti dar ir truputį šiaudeliais pjaustyto moliūgo ar bulvių. Galima troškinti įberus mirkytų džiovintų baravykų. Galima pilti tik verdančio vandens ir galiausiai įdėti truputį grietinės“, – sako tinklaraščio „Gera virtuvė“ autorė Dalia.
Kas dar niekada taip netroškino kotletų, išsamus receptas.
Jums reikės:
- apie 500 gr. kiaulienos mėsos faršo (gali būti 1/2 kiauliena ir ½ jautiena),
- 1 labai didelis kiaušinio,
- 1 svogūno,
- 1 didelė batono riekės (arba 2 v.š. džiuvėsėlių ar avižinių dribsnių),
- ½ stiklinės vandens ar pieno,
- druskos,
- pipirų mišinio ir jums patinkančių prieskonių mėsai,
- lydyto Ghee sviesto ar kitokių riebalų kepimui.
Troškinimui:
- 1- 2 morkų arba nedidelė saujos džiovintų baravykų (tiks ir pievagrybiai),
- 1 nedidelio svogūno,
- 3- 4 bulvių (nebūtinai).
- 1 v.š. riebios grietinės ar 2 v.š. grietinėlės.
- petražolių.
Keptuvėje apkepkite abu svogūnus. Pusė keptų svogūnų suberkite į puodą kuriame troškinsite kotletus.
Likusią, kitą pusę, sudėkite į faršą ir sumaišykite visus kotletams skirtus produktus. Gerai išminkykite faršą ir dar kelis kartus faršo masę mestelkite iš visų jėgų į dubenį kuriame jį minkėte. Nuo taip pamėtyto faršo kotletai taps tik sultingesni.
Įkaitinkite vėl tą pačią keptuvę, kurioje ką tik kepėte svogūnus. Įdėkite truputį lydyto sviesto ir sudėkite suformuotus kotletus. Apkepkite juos iš abejų pusių iki lengvo rudumo.
Kol kepa kotletai supjaustykite morkas (arba pievagrybius) ir suberkite į puodą su svogūnais. Galite įdėti ir plonai supjaustytas bulves.
Apkeptus kotletus sudėkite į puodą, užpilkite šiek tiek (apie ½ stiklinės verdančio vandens) ir uždengę dangčiu troškinkite ant nedidelės kaitros troškinkite apie 20 min.
Baigiant troškinti įdėkite šaukštą grietinės ar įpilkite grietinėlės.
Jei naudosite džiovintus grybus, tai prieš kelias valandas sulaužytus grybus ir užmerkite į šaltą vandenį (vandens neturi būti labai daug (tik apie 1 stiklinę).
O prieš kepant kotletus juos su visu vandeniu supilkite į puodą, kuriame žadate troškinti kotletus ir ant silpnos kaitros pradėkite virti. Kai kotletai keptuvėje apkeps sudėkite į puodą su verdamais grybais kepintų svogūnų dalį ir pačius kotletus. Troškinkite apie 20 min.
Kotletus pateikite su bulvėmis, makaronais ar grikių, perlinėmis, avižų, miežių košėmis, bei marinuotomis, raugintomis (sezono metu su šviežiomis daržovėmis).
Sudėtingumas: paprasta
Receptas: iš mamos lobyno