Atskleidė skaniausios saldžiarūgštės vištienos receptą: sužavės visą šeimą

4 asmenims, 40 min. Reikės: 3 vištienos krūtinėlės puselės, 1 st. bulvių krakmolo arba kukurūzų krakmolo, aliejaus kepimui.
Padažas: 6 v. š. medaus, 4 v. š. pomidorų padažo, 3 v. š. cukraus, 2 v. š. balto vyno acto, 3 v. š. sojos padažo, 1/2 a. š. druskos, 1 a. š. česnako granulių, 1 v. š. šalto vandens.
Dubenyje sumaišykite visus padažo ingredientus.
Vištieną supjaustykite vieno kąsnio gabaliukais. Sudėkite vištieną į sandarų maišelį, supilkite bulvių krakmolą ir gerai sukratykite, kad vištiena pasidengtų krakmolu.
Keptuvėje įkaitinkite aliejų ir dalimis apkepkite vištieną, kad šiek tiek apskrustų.
Iškeptą vištieną sudėkite į dubenį su padažu ir išmaišykite, kad gabaliukai pasidengtų padažu.
Kepimo skardą ištieskite kepimo popieriumi ir sudėkite vištieną. Skardą dėkite į orkaitę ir kepkite 190 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 20 minučių. Tiekite su virtais ryžiais.