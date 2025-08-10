Šis agurkų marinatas plis per giminę: išbandykite patys

Iš normos užsipila 6 l stiklainiai agurkų.
Agurkų marinato receptas
Marinatas: 3 l vandens; 5 v. š. druskos; 1 st cukraus; 0,5 l acto; 1 a. š. ciberžolės; 4 skiltelės česnako; krapų žiedai; agurkai, pagal poreikį.
Agurkus nuplauname, nupjauname galiukus. Stiklainius švariai išplauname, iškaitiname.
Į puodą supilame vandenį, sudedame cukrų, druską, ciberžolę, krapų žiedynus, griežinėliais pjaustytas česnako skilteles. Užverdame marinatą. Krapus išgriebiame, supilame actą. Dar kartą užverdame.
Dedame trumpas agurkus, kad jie nusikaitintų. Sudedame į stiklainius. Užpilame verdančiu marinatu. Užsukame stiklainius. Apverčiame dangteliais žemyn ir užklojame storu rankšluosčiu. Leidžiame pilnai atvėsti.