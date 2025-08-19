Šis saldžiarūgštis padažas žiemai tapo tikru internetu hitu: vienas, du ir yra

O toliau viskas, kaip ir populiame padaže: paprika, morkos, svogūnai, salierai (pasirodo jie tenai būna), ananasai ir pomidorų padažas. Kiek teko skaityti, gaminant šį padažą dar dedamas sojos padažas ir pilamas ryžių actas. Tačiau visi jį gamina tik tam kartui, kartu su troškinama mėsa ar žuvimi.
Aš šį padažą konservuoju, nes tingiu jo gaminti tik tam kartui. Man lengviau yra tam skirti dvi valadas ir turėti jo ilgesniam laikui. Tad, sojos padažo nenaudojau visiškai, nes nežinau kaip jis „skambėtų“ mano konservuose, na, nesu aš azijietė, tad padažą „sulietuvinau“. Vietoje ryžių acto naudojau paprastą. Nes likučių likusių šaldytuve nuo suši – neužtektų, o važiuoti jo pirkti nebeturėjau laiko“, – anksčiau rašė tinklaraščio „Gera virtuvė“ autorė Dalia.
Padažo žiemai receptas
Visi produktai jau paruošti pjaustymui, t. y. nuplauti ir nuvalyti. Reikės: 1 kg moliūgo, 800 gr paprikos (raudonos ir žalios), 800 gr ananasų, 500 gr morkų, 500 gr svogūnų, 300 gr saliero šaknies, 4-5 skiltelės česnako, 60 gr imbiero, 1 čili pipiras, 4 stikl. cukraus, 2 v. š. druskos, 1 stikl. aliejaus, 1/2 stikl. acto 9%, 1/2 l. pomidorų padažo.
Visas daržoves ir ananasą supjaustome. Moliūgą 2 cm. kubeliais, paprikas, salierą ir morkas šiaudeliais. Svogūną vidutiniškai smulkokais gabalėliais. Česnaką, imbierą ir čili pipirą labai smulkiai. Ananasą nedideliais trikampėliais.
Į kepimo skardą sudedame moliūgo gabalėlius ir juos kepame iki 200 C įkaitintoje orkaitėje, kol suminkštės. Gal kokį kartą pamaišome. Įkaitintame aliejuje pakepiname svogūną, česnaką ir imbierą. Svogūnui tapus skaidriam į storadugnį puodą kartu su svogūnais sudedame paprikas, salierą ir morkas. Sudedame druską ir cukrų.
Uždengę troškiname, kol suminkštės (bet daržovės neturi būti visiškai minkštos). Tuomet sudedame ananasus, o po 5 min. ir iškeptą moliūgą bei čili pipirus. Supilame pomidorų padažą, actą. Viską užviriname ir supilstome į iškaitintus, bet pravėsusius stiklainius.
Sudėtingumas: paprasta