Reitingą įvertinęs Kurtinaitis: „Džiugina, kad mus pradėjo laikyti „mėsa“

„Laukia rimtas testas. Norėjome, kad pas slovėnus žaistų Dončičius, bet jis nežaidė. Norisi pilnesnio pajėgumo komandų. Negaliu pasakyti, kad buvę varžovai buvo silpni, bet turkai bus geresnės formos negu Turkijoje. Jų pagrindinis ginklas yra priekinė linija, kurioje turi eilę žaidėjų. Nežinome, kaip bus su Larkinu. Jo nebuvo rytinėje treniruotėje, bet nežinau jų pasiruošimo. Tikėkimės, kad bus, nes norėtųsi, kad jis žaistų“, – kalbėjo R. Kurtinaitis.
Treneris mano, kad dar nebus taikoma Europos čempionato rotacija.
„Dar nemanau, nes turime eilę klausimų kai kuriems žaidėjams. Turime vaizdą, bet yra negalutinė rinktinė ir manau, kad ta kova dėl pozicijos būti rinktinėje vyks iki paskutinės treniruotės. Visi 15 žaidėjų yra verti rinktinės, o jį pateks tie, kas bus geresnės formos. Tai nereiškia, kad kažkas ryt įėjęs į aikštę įmes ir dėl to geras. Mes turime savo strategiją, žaidybinę discipliną. Man svarbu ne tai, kiek žaidėjas įmetė, bet kaip atliko savo vaidmenį“, – sakė R.Kurtinaitis.
Treniruočių procesas išliko intensyvus, tačiau trumpesnis.
„Intensyvumo nenuėmėme, bet sutrumpinome. Sumažinome treniruočių skaičių iki vienos ir tikimės, kad mūsų fizinio rengimo treneriai bus paskaičiavę, jog optimalios formos būtume čempionate“, – teigė R. Kurtinaitis.
Naujausi FIBA reitingai Lietuvai skiria 4 vietą ir treneris apie tai išsakė savo nuomonę.
„Turėjome susirinkimą su komanda ir palietėme tą klausimą. Džiugina, kad mus pradėjo laikyti „mėsa“. Nelabai seku kas ką kalbą ir vertina. Džiugu, kad esame pakelti į tokį aukštį ir tai įpareigoją tą kartelę apginti. Galbūt netgi viršyti. Garastas kartodavo, kad jeigu nori pasiekti maksimumą, tuomet turi statyti sau uždavinį neįmanomą. Jūs žinote mano gyvenimo filosofiją, mus tenkina pergalės. Treniruojamės puikiai ir tai reiks pernešti į oficialias rungtynes“, – kalbėjo R.Kurtinaitis.
Slapukavimo prieš turkus nebus: „Mes nežaidžiame slėpynių. Žaisime pilna jėga, o kaip pavyks nežinau. Bus matyti tolimesnė eiga. Jeigu viskas bus sėkmingai, norime vedančius žaidėjus pataupyti, nes jie gerai dirbo ir jie daugiau turės žaisti čempionate. Kažkokias strategijas darysime, bet su turkais žaisime maksimumą, ką galime.“
Jis nuramino dėl Tado Sedekerskio traumų.
„Jo sveikata gera. Tadas turi mažų traumų, tad nemačiau tikslo jo leisti. Mes laukėme Dončičiaus ir buvo įdomu, kaip besigintume prieš jį. Kadangi rungtynės buvo lengvesnės, žaidėme su 14 žaidėjų rotacija. Bandėme visokius variantus, jeigu mums reiktų Normanto įžaidėjo pozicijoje. Pabandėme Radzevičių „ketvirtu numeriu“, tad pasidarėme tokių bandymų be baimės, kad pralaimėsime. Norisi dabar maksimumo iš priešininko. Norime pažiūrėti, kaip atrodytume su stipriausiomis komandomis“, – teigė R. Kurtinaitis.
Čempionato pradžios treneris laukia, tačiau svarbiausia tinkamas pasiruošimas: „Aišku norisi greičiau, bet esmė, kad susidėliojome pasirengimą, kiek mums reikia laiko. Chirurgai nori operuoti, treneriai nori treniruoti, bet yra sveikas protas, kada reikia mažinti krūvius, jog būtume optimalios formos čempionate.“
Specialistui didžiausią nerimą kelia klaidos ir kova dėl kamuolių.
„Suprantu žaidėjus, nes keliame reikalavimą žaisti labai greitai ir tai priveda mus prie 20 klaidų. Tai galima eliminuoti sulėtinus žaidimą, bet mes turime išmokti šiame greityje neklysti ir daryti gerus sprendimus. Neramina ir tai, kad kovą dėl kamuolių laimime nežymia persvara, o bus komandų, kurios yra ženkliai didesnės už mus. Atsitvėrimas yra labai svarbus krepšinyje, kurį mes norime žaisti. Tai klaidos ir atkovoti kamuoliai yra tai, ką norime ištaisyti“, – pabrėžė R. Kurtinaitis.
