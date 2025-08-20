Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Russellui prireikė psichologo, kad atlaikytų Hamiltono spaudimą: atskleidė savo kovos metodus

2025-08-20 19:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-20 19:07

Būti Maxo Verstappeno komandos draugu „Formulėje 1“ šiuo metu laikoma didžiausiu iššūkiu. Tačiau anksčiau tokioje pačioje padėtyje buvo ir bet kuris kitas Lewiso Hamiltono komandos draugas. 

G. Russellas (nuotr. SCANPIX)

0

Kai George'as Russellas 2022 metais prisijungė prie „Mercedes“ ir tapo septyniskart čempiono partneriu, jis žinojo, kad jo laukia milžiniškas iššūkis. Britas atvirai pripažino, kad tuomet kreipėsi profesionalios psichologinės pagalbos, kad atlaikytų šį spaudimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų apie „Formulės 1“ čempionatą galite perskaityti specialioje rubrikoje.

Kai Lewisas Hamiltonas buvo savo karjeros viršūnėje, vieta šalia jo „Mercedes“ bolide buvo viena sudėtingiausių visame sporte.

Nico Rosbergas po trejų metų alinančios kovos ir iškovoto čempiono titulo 2016-aisiais nusprendė baigti karjerą. Jį pakeitęs Valtteri Bottas niekada nekėlė realios grėsmės čempionui ir galiausiai susitaikė su pagalbininko vaidmeniu.

Todėl G. Russellas, atėjęs į komandą, nusprendė ruoštis ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai. Neseniai duodamas interviu tinklalaidėje „Untapped“, lenktynininkas atskleidė, kokią pagrindinę pamoką išmoko dirbdamas su specialistu.

„Pokalbių su psichologu metu supratau esminį dalyką. Kai ateinu į garažą, įsėdu į bolidą ir užsidedu šalmą, nebesvarbu, ar mano komandos draugas yra septyniskart pasaulio čempionas, ar naujokas. Aš pats esu savo likimo kalvis“, – pasakojo G. Russellas.

Ir šis psichologinis nusiteikimas davė vaisių. Per du iš trijų bendrų sezonų „Mercedes“ komandoje G. Russellas galutinėje asmeninėje įskaitoje aplenkė L. Hamiltoną.

Ypač sėkmingas jam buvo 2022-ųjų sezonas, kai su sudėtingai valdomu W13 bolidu jis demonstravo geresnius rezultatus nei F-1 rekordininkas ir iškovojo savo pirmąją pergalę Brazilijoje, finišuodamas prieš pat L. Hamiltoną.

G. Russello sprendimas ieškoti pagalbos atspindi platesnę tendenciją, kai „Formulės 1“ lenktynininkai laužo tylos stigmą ir atvirai kalba apie psichologinę sveikatą.

Pats lenktynininkas pripažino, kad ir anksčiau karjeroje po nesėkmingų lenktynių ar avarijų yra kalbėjęsis su specialistais, kad atgautų pasitikėjimą. Prie šio tabu laužymo anksčiau svariai prisidėjo ir pats L. Hamiltonas, ne kartą viešai kalbėjęs apie savo psichologinius iššūkius.

