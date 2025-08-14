Netikėtas Toto Wolffo atvirumas: paaiškino, kodėl jam trūksta Christiano Hornerio

Interviu britų televizijai „Channel 4“, Toto Wolffas neįprastai atvirai kalbėjo apie savo ilgametį konkurentą. „Jis labai dažnai būdavo subingalvis“, – su šypsena veide sakė „Mercedes“ vadovas, tačiau iškart pridūrė: „Bet tam tikra prasme aš jo pasiilgstu.“
Toks žodžių pasirinkimas sukėlė ažiotažą, tačiau panašu, kad T. Wolffas sąmoningai siekė pademonstruoti tą pagarbos ir kandumo mišinį, kuris apibūdino abiejų vadovų santykius ilgus metus.
Christianas Horneris iš „Red Bull“ komandos buvo atleistas 2025 metų liepos 9-ąją. Sprendimas 51-erių britui buvo praneštas viename Londono viešbutyje.
Jo įpėdiniu tapo Laurentas Mekiesas, iki tol dirbęs antrinėje „Toro Rosso“ (dabar – „RB“) komandoje. Per du dešimtmečius C. Horneris suformavo „Red Bull“ komandą, padėjo jai laimėti šūsnį garbingų titulų. Vis dėlto, pastaruoju metu santykiai komandos vadovybėje buvo įtempti. Spaudimą didino vidiniai konfliktai ir suprastėję rezultatai einamajame sezone.
Brito kėdė rimtai klibėjo jau 2024 metų pradžioje, kai jis buvo apkaltintas netinkamu elgesiu su komandos darbuotoja.
Tuomet dalis akcininkų norėjo atleisti komandos vadovą, tačiau C. Hornerį išgelbėjo pagrindinių „Red Bull“ akcininkų iš Tailando palaikymas. Dėl Maxo Verstappeno pergalių 2024 metų sezone komandoje laikinai įsivyravo ramybė.
Ar Horneris atsidurs „Cadillac“?
T. Wolffas ir C. Horneris pastaraisiais metais surengė ne vieną viešą ir politinę dvikovą, kurių kulminacija tapo įtemptas 2021 metų sezonas.
„Nesantaika“ tarp dviejų alfa patinų pasiekė viršūnę, kai Maxas Verstappenas ir Lewisas Hamiltonas kovojo dėl čempiono titulo.
Po avarijos Silverstoune aštrios ir kandžios komentarų strėlės tarp abiejų vadovų skraidė nuolat. Galiausiai, po dramatiško finalo, M. Verstappenas iškovojo savo pirmąjį „Formulės 1“ čempiono titulą.
Su C. Hornerio pasitraukimu „Formulė 1“ prarado vieną žinomiausių veidų, tačiau jau dabar sklando gandai apie galimą naują buvusio lenktynininko darbovietę.
F-1 užkulisiuose kalbama, kad realiausia kryptis – naujai į čempionatą ateinanti „Cadillac“ komanda. Anksčiau, C. Horneriui dar vadovaujant „Red Bull“, jis buvo siejamas ir su „Ferrari“, tačiau po to, kai italai pratęsė sutartį su Frédéricu Vasseuru, ši galimybė nebėra svarstoma.
T. Wolffas leido suprasti, kad nors ir nepasiilgs pačių konfliktų, jam trūks asmenybės, kuri juos kurstė. O jo juokelis, kad jis netgi „bijo“ pamatyti C. Hornerį Tarptautinėje automobilių federacijoje (FIA), rodo, kad ši legendinė priešprieša dar nėra visiškai pasibaigusi.
