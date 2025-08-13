Kas sieja Micką Schumacherį ir „Cadillac“? Kalbos apie netikėtą vokiečio karjeros posūkį

Tačiau dabar dėmesio centre – ne „Formulė 1“, o jo karjera ilgųjų nuotolių lenktynėse, kurioje bręsta intriguojantis perėjimas iš „Alpine“ į „Cadillac“ komandą.
Mickas Schumacheris niekada neslėpė savo ambicijų: „„Formulė 1“ man yra absoliutus prioritetas“, – teigė 26-erių Michaelio Schumacherio sūnus interviu metu 2025 m. balandį.
„Ši svajonė tebėra gyva – ir jei tik atsiras proga, aš ja būtinai pasinaudosiu.“
Vis dėlto, ar kelias per ilgųjų nuotolių lenktynių lygą yra naudingas, galima ginčytis. Startai su „Alpine A424“ automobiliu nepriartino M. Schumacherio prie „Formulės 1“ komandos, kurioje, beje, jis nefigūruoja ir naujojo komandos restruktūrizuotojo Flavio Briatore planuose.
Po beveik trejų metų pertraukos grįžti į automobilių sporto karalienę darosi vis sunkiau. Po „Alpine“, „Cadillac“ gali būti antras ir, tikėtina, paskutinis M. Schumacherio šansas.
Remiantis šaltiniais Prancūzijoje, reikalai pajudėjo. M. Schumacheris po šio sezono gali palikti gamyklinę „Alpine“ komandą ir pereiti į „Cadillac“. Ar mainais už tai jis bus įtrauktas į amerikiečių „Formulės 1“ projekto planus? Panašu, kad tai ir yra pagrindinis motyvas.
Schumacherio paskutinis šansas „Formulėje 1“?
Šis planas gali pasiteisinti dėl kelių priežasčių. Pradėkime nuo ištvermės lenktynių. „Cadillac“ gamyklinė komanda, kuriai atstovauja „Jota Racing“, po šio sezono turės pakeisti buvusį F1 čempioną Jensoną Buttoną.
„Jota“ komanda yra linkusi rinktis žinomus vardus, nes didelį dėmesį skiria rinkodarai. Garsūs vardai pritraukia didelius rėmėjus – būtent ši koncepcija ir padėjo „Jota“ gauti gamyklinį „Cadillac“ kontraktą WEC čempionate.
Žvelgiant iš sportinės pusės, tinkamas kandidatas pakeisti J. Buttoną būtų Jackas Aitkenas, tačiau jis, kaip ir komandos draugas Earlas Bamberis, taip pat lenktyniauja IMSA serijoje Amerikoje.
Per daug dubliuojančių programų (WEC ir IMSA) yra kliūtis, ypač kai tai liečia kelis komandos pilotus. Taigi lieka du pilotai, kurie taip pat pretenduoja ir į vietą „Cadillac“ „Formulės 1“ komandoje: Mickas Schumacheris ir 25-erių brazilas Felipe Drugovichius.
Abu buvę „Formulės 2“ čempionai vargu ar gali tikėtis pagrindinio lenktynininko vietos, kuri, pasak F1 gandų, jau atiteko Valtteri Bottui.
Dėl antrosios vietos ir atsarginio piloto vaidmens kovoja keli kandidatai, tarp kurių, kaip teigiama, yra buvęs „Red Bull“ pilotas Sergio Perezas – ir, žinoma, M. Schumacheris bei F. Drugovichius.
Perspektyvus karjeros žingsnis?
Gebėjimai ištvermės lenktynėse tikrai nebus lemiamas veiksnys priimant sprendimą dėl F1 piloto vietos, juolab kad dviguba programa dėl persidengiančių tvarkaraščių yra visiškai neįmanoma.
Tačiau faktas, kad M. Schumacheris per labai trumpą laiką įsitvirtino kaip vienas geriausių pilotų „Hypercar“ klasėje. Nors F. Drugovichius taip pat turi lenktynių patirties prototipų klasėje, ji neprilygsta M. Schumacherio lygiui.
Jei gandai iš Prancūzijos pasitvirtins ir M. Schumacheris kitais metais prisijungs prie „Cadillac“, tai gali reikšti, kad vokietis siekia F1 bandytojo ir atsarginio piloto vaidmens.
Panašią dvigubą programą M. Schumacheris jau vykdė 2024 metais, atstovaudamas „Alpine“ (WEC) ir „Mercedes“ („Formulė 1“).
„Alpine“ atsidurtų nepavydėtinoje padėtyje
„Alpine“ komandai Micko Schumacherio išėjimas prilygtų vidutinio dydžio nelaimei. Kartu su komandos draugu Charlesu Milesi, vokietis buvo laikomas „Alpine“ ištvermės lenktynių komandos lyderiu, kuris visada būdavo siunčiamas į trasą lemiamais lenktynių etapais.
Tuo tarpu „Jota“ komandai, vadovaujamai Samo Hignetto, M. Schumacherio atvykimas būtų optimalus papildymas.
Nors buvęs F1 čempionas J. Buttonas keletoje lenktynių parodė gerą sportinę formą, 45-erių britui dažniausiai trūkdavo dviejų-trijų dešimtųjų sekundės dalių iki greitesnių ir labiau patyrusių komandos draugų Earlo Bamberio ir Sébastieno Bourdais.
Be to, su M. Schumacheriu „Jota Racing“ iš rinkodaros pusės gautų itin patrauklią pamainą buvusiam F1 čempionui. Mainais M. Schumacheris sustiprintų savo reputaciją „General Motors“ (GM) ir „Cadillac“ koncernuose bei liktų „Formulės 1“ akiratyje, bent jau kaip bandytojas ir atsarginis pilotas.
