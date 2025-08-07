Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

„Aston Martin“ komanda susipyko su „Formulės 1“ žurnalistais: neleidžia šnekėtis net su komandos vadovu

2025-08-07 19:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-07 19:07

Tarp „Formulės 1“ komandos „Aston Martin“ ir televizijos kanalo „Sky F1“ kilo atviras konfliktas. Per Vengrijos „Grand Prix“ lenktynių savaitgalį britų komanda atsisakė bendradarbiauti su žurnalistais. „Aston Martin“ nusprendė, kad žurnalistais negali kalbėti netgi komandos vadovas , nors „Sky“ atstovai buvo pateikę oficialų prašymą.

„Aston Martin“ Formulės 1 komanda (nuotr. komandos archyvo)

Tarp „Formulės 1" komandos „Aston Martin" ir televizijos kanalo „Sky F1" kilo atviras konfliktas. Per Vengrijos „Grand Prix" lenktynių savaitgalį britų komanda atsisakė bendradarbiauti su žurnalistais. „Aston Martin" nusprendė, kad žurnalistais negali kalbėti netgi komandos vadovas , nors „Sky" atstovai buvo pateikę oficialų prašymą.

0

Oficialios priežasties komanda nepateikė, tačiau pats „Sky“ ekspertas Ralfas Schumacheris tiesioginės transliacijos metu užsiminė: „Šiuo metu negauname interviu, nes ten mūsų nelabai mėgsta.“ Jo kolega Peteris Hardenacke pridūrė: „Aston Martin“ atstovams pasirodėme per daug kritiški.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų apie „Formulės 1“ čempionatą galite perskaityti specialioje rubrikoje.

Anot Vokietijos dienraščio Bild, pagrindinė nesantaikos priežastis – neigiama „Sky“ retorika apie komandos pilotą Lance'ą Strollą.

Žurnalistai kritikavo sportininko požiūrį per spaudos konferencijas, kuriose, jų nuomone, jis pasirodydavo abejingai. Taip pat buvo akcentuojami kuklūs rezultatai trasoje.

Dar daugiau įtampos kilo po incidento Silverstoune, kai L. Strollas piktu tonu per raciją išreiškė nepasitenkinimą dėl bolido charakteristikų. Tąsyk R. Schumacheris pasiūlė pilotui atsiprašyti inžinierių. Šis komentaras esą nebuvo palankiai sutiktas komandos viduje.

Nepaisant to, oficialiuose FIA organizuojamuose spaudos renginiuose „Aston Martin“ toliau dalyvauja ir atsako į klausimus. Tačiau, kaip teigia Bild, noras suteikti „Sky“ išskirtinių interviu išblėso, ypač kai televizija, susidomėjusi komandos gera kvalifikacijos forma Budapešte, ėmė prašyti papildomo dėmesio.

Tokios situacijos „Formulėje 1“ nėra naujiena. 2022 m., reaguodamas į kritinius pasisakymus apie Maxą Verstappeną, „Red Bull“ tuometinis vadovas Christianas Horneris buvo laikinai nutraukęs bendradarbiavimą su britų „Sky Sports“.

Tai rodo, kad sporto ir žiniasklaidos santykiai „Formulėje 1“ išlieka jautrūs ir dažnai priklauso nuo tonacijos bei viešosios kritikos ribų.

