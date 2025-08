„Ferrari“ pasiteisinimai Russello neįtikina: įtaria, kad „Ferrari“ rizikavo pažeisti techninį reglamentą

Lenktynių metu Ch. Leclercas radijo ryšiu reiškė didelį nepasitenkinimą komanda, manydamas, jog sustojimo metu buvo netinkamai pakoreguotas priekinis sparnas. Tik vėliau sportininkui buvo pranešta, kad tikroji problemos priežastis – važiuoklės gedimas. Po lenktynių Ch. Leclercas viešai atsiprašė komandos darbuotojų dėl anksčiau išreikštų kaltinimų.

Vis dėlto ne visi konkurentai sutiko su „Ferrari“ oficialia versija. „Mercedes“ lenktynininkas britas George'as Russellas, su kuriuo Leclercas trasoje kovėsi ypač atkakliai, pateikė kitokią įvykių interpretaciją.

„Charlesas jums nesakys, kad tas bolidas balansavo ant taisyklių pažeidimo ribos. Vienintelis logiškas paaiškinimas, kurį mes sugalvojome, – kad „Ferrari“ bolido dugnas buvo labai žemai. Manau, jie nerimavo, jog dugnas per daug nusidėvės ir po lenktynių nebeatitiks techninių reglamentų.

Todėl paskutinei lenktynių atkarpai jie padidino padangų slėgį. Taip pat pastebėjau, kad „Ferrari“ lenktynių pabaigoje pradėjo naudoti variklio režimą, kuris lėtindavo automobilį tiesiųjų pabaigoje – būtent ten, kur bolido dugnas dėvisi stipriausiai. Tai vienintelis logiškas situacijos paaiškinimas, kurį galiu sugalvoti matydamas jų ratų įveikimo laikus ir naudotą variklio režimą“, – sakė G. Russellas.

