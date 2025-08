Charlesas Leclercas apie prarastą galimybę nugalėti: „Vienintelį šansą šiemet iššvaistėme“

Lenktynių metu Ch. Leclercas radijo ryšiu aiškiai reiškė nusivylimą, įtardamas, kad sustojimo metu komanda pakoregavo priekinį sparną, dėl ko bolidas neva tapo lėtesnis. Visgi paaiškėjo, kad problemos buvo kur kas rimtesnės – nuo 40-ojo rato bolidas turėjo važiuoklės gedimą. Tai sužinojęs, sportininkas viešai atsiprašė komandos už savo emocingą reakciją.

„Lenktynių metu neturėjau visos informacijos apie tai, kas nutiko. Dabar jau žinau, kad nuo 40-o rato turėjome problemų su važiuokle. Tuo metu tapau keleiviu savo bolide – nieko nebegalėjau pakeisti“, – po finišo kalbėjo Ch. Leclercas.

„Iš pradžių maniau, kad suklydo komanda, padariusi netinkamą pasirinkimą. Nors dabar jau žinau tiesą, pyktis ir nusivylimas niekur nedingo. Mes šiemet turėjome vienintelį šansą iškovoti pergalę ir tą šansą iššvaistėme. Esu labai nusivylęs“, – pridūrė jis.

