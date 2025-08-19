Kalendorius
Rugpjūčio 19 d., antradienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Sebastianas Vettelis kritikuoja naujas „Formulės 1“ taisykles: „Organizatoriai kartoja senas klaidas“

2025-08-19 13:04 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-19 13:04

Keturiskart „Formulės 1“ pasaulio čempionas Sebastianas Vettelis išsakė kritišką nuomonę apie naująjį variklių reglamentą, kuris įsigalios nuo 2026 metų.

Sebastianas Vettelis (nuotr. SCANPIX)

Keturiskart „Formulės 1“ pasaulio čempionas Sebastianas Vettelis išsakė kritišką nuomonę apie naująjį variklių reglamentą, kuris įsigalios nuo 2026 metų.

REKLAMA
0

Nors taisyklės numato didesnę elektrifikaciją ir klimatui neutralių degalų naudojimą, pasak buvusio lenktynininko, organizatoriai kartoja ankstesnes klaidas.

Daugiau naujienų apie „Formulės 1“ čempionatą galite perskaityti specialioje rubrikoje.

Kalbėdamas su žiniasklaidos atstovais S. Vettelis teigė, kad 2026 metų taisyklės yra 2014 metais įvesto hibridinių variklių reglamento paveldas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, nors 2014-ųjų jėgainės yra technologiškai pažangios ir pasiekia daugiau nei 50 proc. naudingumo koeficientą, jos yra pernelyg sudėtingos ir brangios. Dėl šių priežasčių technologijų pritaikymas serijinės gamybos automobiliams buvo minimalus.

REKLAMA
REKLAMA

„2014 metų reglamento idėja buvo gera, bet įgyvendinimas – prastas. Technologija kainavo pernelyg daug pinigų ir nedavė apčiuopiamos naudos serijinei gamybai“, – sakė S. Vettelis.

REKLAMA

Analizuodamas 2026 metų taisykles, buvęs lenktynininkas išskyrė kelis konkrečius aspektus. Jo nuomone, sprendimas energiją regeneruoti tik iš galinės ašies, ignoruojant priekinę, yra nelogiškas.

Kalbėdamas apie sintetinius degalus, S. Vettelis teigiamai įvertino jų potencialą aviacijoje, laivyboje ir esamam automobilių parkui, tačiau išreiškė susirūpinimą, kad „Formulei 1“ būdingos intensyvios technologijų kūrimo varžybos gali paversti šiuos degalus pernelyg specifiniais ir nepritaikomais realiam pasauliui.

REKLAMA
REKLAMA

Kita S. Vettelio kritikos sritis – didelis automobilių svoris. Pasak jo, nors ir bandoma jį mažinti, šie žingsniai yra nepakankami. „Automobiliai yra gerokai per sunkūs. Jie turėtų sverti bent 200 kilogramų mažiau“, – teigė čempionas.

S. Vettelis taip pat palietė „Formulės 1“ kaip pramogų produkto temą. Jo nuomone, sportas turėtų daugiau dėmesio skirti ne tik technologiniam sudėtingumui, bet ir žiūrovų patirčiai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Buvęs lenktynininkas prisiminė V10 variklių erą, teigdamas, kad garsas ir pojūčiai buvo neatsiejama renginio dalis.

Jis iškėlė klausimą, ar „Formulės 1“ varikliai apskritai privalo būti tiesiogiai susiję su serijine gamyba. „Manau, kad ne“, – sakė S. Vettelis, teigdamas, kad sportas turėtų evoliucionuoti pramogų kryptimi, tačiau kartu tapti atsakingesnis aplinkosaugos požiūriu.

„Būtų gaila, jei automobilių sportas, kokį žinome, tiesiog išnyktų. O tai, kad jis keičiasi – visiškai normalu“, – apibendrino S. Vettelis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų