Sebastianas Vettelis kritikuoja naujas „Formulės 1“ taisykles: „Organizatoriai kartoja senas klaidas“

Nors taisyklės numato didesnę elektrifikaciją ir klimatui neutralių degalų naudojimą, pasak buvusio lenktynininko, organizatoriai kartoja ankstesnes klaidas.
Kalbėdamas su žiniasklaidos atstovais S. Vettelis teigė, kad 2026 metų taisyklės yra 2014 metais įvesto hibridinių variklių reglamento paveldas.
Pasak jo, nors 2014-ųjų jėgainės yra technologiškai pažangios ir pasiekia daugiau nei 50 proc. naudingumo koeficientą, jos yra pernelyg sudėtingos ir brangios. Dėl šių priežasčių technologijų pritaikymas serijinės gamybos automobiliams buvo minimalus.
„2014 metų reglamento idėja buvo gera, bet įgyvendinimas – prastas. Technologija kainavo pernelyg daug pinigų ir nedavė apčiuopiamos naudos serijinei gamybai“, – sakė S. Vettelis.
Analizuodamas 2026 metų taisykles, buvęs lenktynininkas išskyrė kelis konkrečius aspektus. Jo nuomone, sprendimas energiją regeneruoti tik iš galinės ašies, ignoruojant priekinę, yra nelogiškas.
Kalbėdamas apie sintetinius degalus, S. Vettelis teigiamai įvertino jų potencialą aviacijoje, laivyboje ir esamam automobilių parkui, tačiau išreiškė susirūpinimą, kad „Formulei 1“ būdingos intensyvios technologijų kūrimo varžybos gali paversti šiuos degalus pernelyg specifiniais ir nepritaikomais realiam pasauliui.
Kita S. Vettelio kritikos sritis – didelis automobilių svoris. Pasak jo, nors ir bandoma jį mažinti, šie žingsniai yra nepakankami. „Automobiliai yra gerokai per sunkūs. Jie turėtų sverti bent 200 kilogramų mažiau“, – teigė čempionas.
S. Vettelis taip pat palietė „Formulės 1“ kaip pramogų produkto temą. Jo nuomone, sportas turėtų daugiau dėmesio skirti ne tik technologiniam sudėtingumui, bet ir žiūrovų patirčiai.
Buvęs lenktynininkas prisiminė V10 variklių erą, teigdamas, kad garsas ir pojūčiai buvo neatsiejama renginio dalis.
Jis iškėlė klausimą, ar „Formulės 1“ varikliai apskritai privalo būti tiesiogiai susiję su serijine gamyba. „Manau, kad ne“, – sakė S. Vettelis, teigdamas, kad sportas turėtų evoliucionuoti pramogų kryptimi, tačiau kartu tapti atsakingesnis aplinkosaugos požiūriu.
„Būtų gaila, jei automobilių sportas, kokį žinome, tiesiog išnyktų. O tai, kad jis keičiasi – visiškai normalu“, – apibendrino S. Vettelis.
