Alytaus gatves savaitgalį užpildys lenktynininkai: laukia ir naktinis šou

Renginio veiksmas prasidės dar šeštadienio vakarą, kai lenktynininkai rinksis į „Gorilla WarmUp“ apšilimo sesiją. Tai bus ne tik proga sportininkams išmėginti trasos dangą, bet ir išskirtinis reginys žiūrovams – treniruotę lydės DJ muzika ir šviesų efektai, o visa tai virs neformaliu naktiniu automobilių sporto vakarėliu.
Sekmadienį laukia pagrindiniai įvykiai – čia jau virs atkakli kova dėl svarbių metinės įskaitos taškų. Lenktynininkai varžysis specialiai įrengtoje trasoje, nusidriekusioje Rotušės aikšte, J. Basanavičiaus bei Maironio gatvėmis.
Kol sportininkai kovos dėl sekundžių dalių, žiūrovams taip pat netruks veiklos. Rotušės aikštėje įsikurs išskirtinių automobilių paroda, kurią rengia „SpeedFest Porsche“ ir „Uostyk dulkes_eat my dust“.
Lankytojai galės iš arti apžiūrėti legendinius „Porsche“ modelius, galingus amerikietiškus V8 automobilius ir kitus kruopščiai puoselėtus entuziastų projektus. Dalis šių automobilių surengs ir parodomuosius važiavimus trasoje.
Organizatoriai teigia, kad dalyvių sąrašas jau beveik pilnas – lenktynėms užsiregistravo 100 sportininkų. Kiekvienas jų trasą turės įveikti keturis kartus, tad iš viso žiūrovai išvys net 400 važiavimų. Nugalėtojai bus nustatomi susumavus visų bandymų laikus ir pridedant baudas už kliudytas trasos gaireles.
Kadangi čempionato sezonas artėja prie pabaigos, kova dėl kiekvieno taško Alytuje bus itin atkakli. SGC-1 klasėje lyderio poziciją gina panevėžietis Artūras Kazakauskas, SGC-2 įskaitoje užtikrintai pirmauja Vytenis Butkevičius, tačiau už jo nugaros dėl antrosios vietos vyksta itin įtempta kova tarp kelių sportininkų. SGC-3 klasėje pirmauja Tomas Kuzmarskas, o SGC-4 – Mindaugas Rickevičius. Gausiausia, kaip įprasta, bus OC klasė, kurioje varžysis net 45 lenktynininkai.
