TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Isakas praleis PFA apdovanojimus, tęsiantis deryboms su „Liverpool“

2025-08-19 13:47 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-19 13:47

„Newcastle United“ žvaigždė Alexanderis Isakas nedalyvaus antradienį vyksiančioje Profesionalių futbolininkų Asociacijos (PFA) apdovanojimuose dėl sklandančių gandų, susijusių su jo ateitimi, pranešė ESPN.

Alexanderis Isakas | Scanpix nuotr.

0

A. Isakas buvo įtrauktas į sutrumpintą 2024/2025 m. sezono PFA metų žaidėjo apdovanojimo kandidatų sąrašą kartu su Mohamedu Salah, Alexis Mac Allisteriu, Declanu Rice‘u, Cole‘u Palmeriu ir Bruno Fernandesu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

A. Isakas šią vasarą yra aktyviai siejamas su persikėlimu žaisti į „Liverpool“. 25-erių metų futbolininkas išreiškė norą prisijungti prie Anglijos čempionų. Pastarasis nebuvo įtrauktas į „Newcastle Utd“ sudėtį pirmosiose „Premier“ lygos sezono rungtynėse su „Aston Villa“.

Priminsime, jog kiek anksčiau „Newcastle Utd“ atmetė pirmą pateiktą „Liverpool“ pasiūlymą. Pasak ESPN šaltinių, „raudonieji“ pateiks kitą pasiūlymą tik tuo atveju, jei „Newcastle Utd“ parodys ketinimą parduoti savo žvaigždę.

