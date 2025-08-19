Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Gvido Gineičio ginamas „Torino“ žengė į Italijos taurės šešioliktfinalį

2025-08-19 09:55 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-19 09:55

Pirmadienį antrąjį Italijos taurės („Coppa Italia“) barjerą įveikė „Torino“ klubas, kuris namuose tik 1:0 palaužė „Modena“ ekipą.

Gvidas Gineitis | Klubo nuotr.

Pirmadienį antrąjį Italijos taurės („Coppa Italia“) barjerą įveikė „Torino“ klubas, kuris namuose tik 1:0 palaužė „Modena“ ekipą.

0

Nugalėtojų gretose Gvidas Gineitis žaidė nuo rungtynių pradžios iki 79 minutės.

Šešioliktfinalyje Turino klubo lauksį „Serie A“ pakilusi „Pisa“ ekipa.

Rumunijoje Edvinas Gertmonas liko ant Klužo „Universitatea Cluj“ klubo suolo ir nuo jo stebėjo savo ekipos pergalę svečiuose rezultatu 1:0 prieš Konstancos „Farul“ klubą. Airidas Golambeckis žaidė visą mačą Londono „West Ham“ U-21 komandos gretose, bet patyrė pralaimėjimą rezultatu 0:1 „Nottingham Forest“ U-21 ekipai.

