Gvido Gineičio ginamas „Torino“ žengė į Italijos taurės šešioliktfinalį

Nugalėtojų gretose Gvidas Gineitis žaidė nuo rungtynių pradžios iki 79 minutės.
Šešioliktfinalyje Turino klubo lauksį „Serie A“ pakilusi „Pisa“ ekipa.
Rumunijoje Edvinas Gertmonas liko ant Klužo „Universitatea Cluj“ klubo suolo ir nuo jo stebėjo savo ekipos pergalę svečiuose rezultatu 1:0 prieš Konstancos „Farul“ klubą. Airidas Golambeckis žaidė visą mačą Londono „West Ham“ U-21 komandos gretose, bet patyrė pralaimėjimą rezultatu 0:1 „Nottingham Forest“ U-21 ekipai.
