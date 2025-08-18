Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Wayne`as Rooney apie „Liverpool“ norą įsigyti Isaką: „Ar tikrai jums reikia šitaip besielgiančio žaidėjo?“

2025-08-18 22:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-18 22:32

Wayne`as Rooney išsakė savo nuomonę apie susidariusią situaciją su Alexanderiu Isaku ir galimybę persikelti į „Liverpool“.

Alexanderis Isakas | Scanpix nuotr.

Wayne`as Rooney išsakė savo nuomonę apie susidariusią situaciją su Alexanderiu Isaku ir galimybę persikelti į „Liverpool“.

0

„Liverpool“ komandai jau kurį laiką nepavyksta susitarti su „Newcastle“ dėl švedų puolėjo įsigijimo. Šis, bandydamas priversti klubą jį parduoti, pradėjo streiką ir atsisakė padėti savo komandai.

W. Rooney po tokio jo sprendimo dvejojo dėl žaidėjo naudos ištikimybės savo darbdaviams.

„Kalbant apie komandą, kuri bando pasirašyti A. Isaką, šiuo atveju tai yra „Liverpool“, kyla klausimas – ar tai toks žaidėjas, kurio norite? Matome, kad tai žaidėjas, kuris gali palikti savo komandos draugus ir klubą bei elgtis taip savanaudiškai. Suprantu, kad jam tai gera galimybė, bet viskas turi būti daroma tinkamai“, – sakė W. Rooney.

Jis pabrėžė, kad perėjimai turi vykti sklandžiai ir su pagarba tiek žaidėjui, tiek komandai. Pernelyg skubūs ar neprižiūrimi sprendimai gali turėti ilgalaikių pasekmių ne tik perkančiai, bet ir parduodančiai komandai.

Šiuo metu „Newcastle“ ir „Liverpool“ nesusitariant dėl perėjimo žaidėjas yra priverstas treniruotis individualiai, o „Liverpool“ vis dar laukia galimybės jį įsigyti.

