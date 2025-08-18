Kalendorius
„Tottenham“ pateikė pasiūlymą už Eberechi Eze

2025-08-18 19:22 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-18 19:22

Gerai žinomas futbolo žurnalistas Fabrizio Romano pirmadienį pranešė, jog Londono „Tottenham“ pateikė „Crystal Palace“ pasiūlymą už Eberechi Eze.

Eberechi Eze | Scanpix nuotr.

Pasak šaltinių, „Tottenham“ pasiūlymo vertė siekia 55 mln. svarų sterlingų, taip pat yra numatyti papildomi 5 mln. svarų sterlingų už įvairius priedus.

Šiuo metu vyksta tiesioginės derybos tarp Londono „Tottenham“ ir „Crystal Palace“ atstovų Danielio Levy bei Steve‘o Parisho.

Tuo tarpu E. Eze nori persikelti rungtyniauti į „Tottenham“. Pastarasis apie tai informavo klubą praėjusią savaitę po to, kai pasiekė susitarimą dėl asmeninių kontrakto sąlygų.

Priminsime, jog E. Eze su „Crystal Palace“ neseniai nugalėję „Liverpool“ iškovojo FA „Community Shield“ taurę.

