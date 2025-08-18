„Napoli“ ieško Romelu Lukaku pamainos: puolėjas patyrė rimtą traumą

Pranešama, kad puolėjui plyšo kairės kojos šlaunies raumuo, o pirmieji medikų vertinimai skelbia, kad gali prireikti operacijos. Tokiu atveju R. Lukaku rizikuoja praleisti visas likusias šių metų rungtynes.
Traumos rimtumas paaiškėjo po išsamių tyrimų, kuriuos atliko klubo medikai. Specialistų teigimu, plyšimas yra gilus ir reikalauja ilgo reabilitacijos laikotarpio – prireikus chirurginės intervencijos, grįžimas į aikštę galimas tik kitų metų pradžioje.
R. Lukaku pastaraisiais sezonais ne kartą susidurdavo su raumenų problemomis, tačiau tokio masto trauma – rimtas smūgis ir žaidėjui, ir komandai prieš pat sezono startą. Teigiama, jog klubas jau pradėjo intensyvius žingsnius siekiant sustiprinti šią grandį.
Tarp pagrindinių kandidatų minimi Artemas Dovbykas, Rasmusas Hojlundas, Jeanas-Philippe Mateta, Nikola Krstovičius ir Andrea Pinamonti. Taip pat paaiškėjo, kad pagrindiniu taikiniu laikytas Joshua Zirkzee jau atkrenta iš planų, nes žaidėjas liks „Manchester United“ klube.
