  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Slovėnijoje ir Lenkijoje lietuviai kilo nuo suolo, Rokas Pukštas pasižymėjo Kroatijoje

2025-08-18 08:43 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-18 08:43

Slovėnijos lygoje Artemijus Tutyškinas rungtynes pradėjo ant suolo, bet „Celje“ pirmajame kėlinyje praleido du įvarčius ir lietuvis iškart po pertraukos žengė į aikštę bei galiausiai padėjo „Celje“ ekipai išvykoje 3:2 įveikti „Aluminij“ ekipą.

Rokas Pukštas | Klubo nuotr.

Slovėnijos lygoje Artemijus Tutyškinas rungtynes pradėjo ant suolo, bet „Celje“ pirmajame kėlinyje praleido du įvarčius ir lietuvis iškart po pertraukos žengė į aikštę bei galiausiai padėjo „Celje“ ekipai išvykoje 3:2 įveikti „Aluminij“ ekipą.

0

Lenkijos „Ekstraklasa“ lygoje Paulius Golubickas žaidė nuo 76 minutės, bet jo ginamas Radomo „Radomiak“ klubas namuose 1:2 pralaimėjo Balstogės „Jagiellonia“ ekipai.

Tiesa, visi įvarčiai buvo įmušti dar prieš žengiant lietuviui į aikštę.

Belgijos pirmenybėse Edgaras Utkus žaidė nuo 73 minutės bei su Briugės „Cercle“ klubu namuose 4:1 nugalėjo „Westerlo“ klubo futbolininkus.

Kroatijos lygoje Rokas Pukštas žaidė visas rungtynes bei 78 minutę pelnė antrą rungtynių įvartį ir padėjo Splito „Hajduk“ klubui namuose 3:0 palaužti „Slaven Belupo“ klubą. Lietuviškos kilmės amerikietis 74 minutę dar gavo geltoną kortelę.

„Po skaudaus pralaimėjimo ketvirtadienį parodėme charakterį. Turėjome būti agresyvūs, kupini energijos. Padarėme gerą darbą, žaidėjai, kurie iki šiol mažai žaidę, dar kartą parodė, kad gali padėti, – po pergalės pabrėžė R. Pukštas.

Maltos „Premier“ lygoje pirmąsias lygos rungtynes sužaidė Domantas Šimkus. Lietuvis žaidė visas rungtynes, o jo ginamas Hamrūno „Spartans“ išvykoje sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Tarxien“ klubu.

Lietuvis 34 minutę buvo įspėtas geltona kortele.

Antroje Japonijos lygoje sekmadienį Vyktinas Slivka žaidė 54 minutes, o jo ginamas Tosu „Sagan“ klubas namuose 1:2 nusileido Nagasakio „V-Varen“ klubui.

Tuo metu antroje Kinijos lygoje gynėjas Rimvydas Sadauskas žaidė visas rungtynes bei padėjo „Chongqing Tonglianglong“ klubui namuose 1:0 įveikti „Nanjing City“ ekipą.

Kazachstano „Premier“ lygoje Kipras Kažukolovas liko ant suolo, bet ir be jo „Astana“ net 4:0 sutriuškino „Ulytau“ klubą.

Italijos „Serie C“ lygos klubų „Coppa Italia“ turnyre Adrian Lickūnas liko ant „Perugia“ klubo suolo, o jo ekipa po baudinių serijos 5:4 palaužė „Pontedera“ klubo žaidėjus.

