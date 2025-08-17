Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Įvarčių lietus pirmame kėlinyje „Hegelmann“ leido švęsti pergalę namuose

2025-08-17 21:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-17 21:23

Lietuvos futbolo A lygoje įvyko 25-asis turas, kur pergalę namuose iškvojo Kauno rajono „Hegelmann“. Andriaus Skerlos auklėtiniai pirmajame kėlinyje per 22 minutes pelnė 3 įvarčius bei rezultatu 3:1 šventė pergalė prieš „Panevėžį“.

„Hegelmann“ | Organizatorių nuotr.

0

Pačiomis pirmomis rungtynių minutėmis darbo turėjo Vytautas Černiauskas, pastarasis buvo priverstas gintis nuo Patricko Popescu bei Domanto Antavičiaus smūgių. Aktyvi susitikimo pradžia mėlynai baltiems davė vaisių – jau 12-ąją minutę perdavimo iš gilumos sulaukęs Kaderas Njoya Abdelas, turėjęs daug erdvės, nuginklavo varžovų vartų sargą.

16-ąją minutę Lucas de Vega baudos aikštelėje surado Faustą Stepomavičių, šis kamuolį siuntė į vartų kampą, tačiau svečiai ilgai džiaugtis negalėjo. Dublį vos per porą minučių pelnė P. Popescu, abu įvarčiai atrodė panašiai – Leo Ribeiro surado rumuną, pastarasis abu sykius privertė V. Černiauską kamuolį traukti iš vartų tinklo.

77-ąją minutę padirbėti turėjo Vincentas Šarkauskas, vartų sargas atrėmė tolimą L. de Vegos šūvį, vos po poros momentų klydo V. Černiauskas, kamuolį į tuščius vartus galėjęs siųsti K. Njoya Abdelas geru šansu pasižymėti nepasinaudojo.

Sužaidus 25-ojo turo rungtynes Lietuvos futbolo A lygoje „Hegelmann“ su 49 taškais rikiuojasi už „Kauno Žalgirio“, savo ruožtu, pralaimėjimą patyręs „Panevėžys“ su 31 tašku rikiuojasi septintas.

TOLIAU SKAITYKITE
