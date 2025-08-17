Įvarčių lietus pirmame kėlinyje „Hegelmann“ leido švęsti pergalę namuose

Pačiomis pirmomis rungtynių minutėmis darbo turėjo Vytautas Černiauskas, pastarasis buvo priverstas gintis nuo Patricko Popescu bei Domanto Antavičiaus smūgių. Aktyvi susitikimo pradžia mėlynai baltiems davė vaisių – jau 12-ąją minutę perdavimo iš gilumos sulaukęs Kaderas Njoya Abdelas, turėjęs daug erdvės, nuginklavo varžovų vartų sargą.
16-ąją minutę Lucas de Vega baudos aikštelėje surado Faustą Stepomavičių, šis kamuolį siuntė į vartų kampą, tačiau svečiai ilgai džiaugtis negalėjo. Dublį vos per porą minučių pelnė P. Popescu, abu įvarčiai atrodė panašiai – Leo Ribeiro surado rumuną, pastarasis abu sykius privertė V. Černiauską kamuolį traukti iš vartų tinklo.
77-ąją minutę padirbėti turėjo Vincentas Šarkauskas, vartų sargas atrėmė tolimą L. de Vegos šūvį, vos po poros momentų klydo V. Černiauskas, kamuolį į tuščius vartus galėjęs siųsti K. Njoya Abdelas geru šansu pasižymėti nepasinaudojo.
Sužaidus 25-ojo turo rungtynes Lietuvos futbolo A lygoje „Hegelmann“ su 49 taškais rikiuojasi už „Kauno Žalgirio“, savo ruožtu, pralaimėjimą patyręs „Panevėžys“ su 31 tašku rikiuojasi septintas.
