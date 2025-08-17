Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Atsilikinėjusi „Sūduva“ įveikė „Bangą“

2025-08-17 20:51 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-17 20:51

25-ajame Lietuvos futbolo A lygos ture susitiko vietos „Sūduva“ ir Gargždų „Banga“. Charakterį pademonstravę Donato Vencevičiaus auklėtiniai šventė pergalę rezultatu 2:1 (0:1).

„Sūduva“ – „Banga“ rungtynių akimirka | Augustino Meškelevičiaus nuotr.

25-ajame Lietuvos futbolo A lygos ture susitiko vietos „Sūduva" ir Gargždų „Banga". Charakterį pademonstravę Donato Vencevičiaus auklėtiniai šventė pergalę rezultatu 2:1 (0:1).

0

Per pirmąsias 15 minučių gerokai aktyvesni buvo „Sūduvos“ futbolininkai. Nors rimtesnių progų sukurti nepavyko, marijampoliečiai ne kartą pavojingai pristatė kamuolį svečių baudos aikštelėje.

20-ąją minutę krito pirmasis rungtynių įvartis – kairiuoju kraštu puikų reidą atliko Maksimas Andrejevas, o po jo perdavimo pasižymėjo Sherwinas Sheedorfas.

Iškart po pertraukos sūduviečiai surengė rezultatyvią ataką. Po perdavimo iš krašto Nauris Petkevičius tinkamai į kamuolį nepataikė, o pirmasis prie jo atsidūręs Amaras Haidara atstatė pusiausvyrą.

Visai netrukus komandos apsikeitė smūgiais – aikštėje dar pirmajame kėlinyje pasirodęs Amadou Sabo patikrino vartininko Manto Bertašiaus budrumą, o gargždiškių gretose bandymu atsakė M. Andrejevas.

Aktyvus „Sūduvos“ žaidimas buvo paženklintas 74-ąją minutę, kai krito antrasis marijampoliečių įvartis. Tiksliu smūgiu pasižymėjęs A. Haidara šįkart atliko rezultatyvų perdavimą, o kamuolį į tinklą pasiuntė puolėjas Lucky Tomas.

Po pergalės „Sūduva“ savo sąskaitoje turi 36 taškus bei išlieka 3-ioje turnyro lentelės pozicijoje, „Banga“ su 28 taškais žengia aštuntoje pozicijoje.

