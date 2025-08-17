„Premier“ lygos dvikovoje „Arsenal“ išvykoje įveikė „Manchester United“

„Manchester United“ komanda namuose 0:1 nusileido Londono „Arsenal“ futbolininkams.
Svečiai iš Londono sėkmingiau pradėjo akistatą ir rungtynes pradėjo įvarčiu po kampinio. Vartininkui Altay`ui Bayindirui nepavykus sėkmingai iškumščiuoti kamuolio šis atiteko Riccardo Calafiori, kuris iš labai arti galva nukreipė kamuolį į vartus.
Praleidusi įvartį „Manchester United“ žaidė aktyviai ir buvo netoli savo atsakomojo įvarčio. Sužaidus pusvalandį Patrickas Dorgu smūgiu iš už baudos aikštelės sudrebino virpstą.
Vėliau savo komandą ne kartą gelbėjo Davidas Raya. „Arsenal“ vartininkas atrėmė ne vieną itin pavojingą smūgį.
Rungtynių pabaigoje „Manchester United“ piktinosi dėl jų nuomone turėjusio būti skirto vienuolikos metrų baudinio, bet nei teisėjas, nei VAR su jų nuomone nesutiko.
Šias rungtynes gyvai stebėjo ir Stambulo „Fenerbahče“ krepšinio komandos vyriausiasis treneris Šarūnas Jasikevičius.
Tvarkaraštis:
Turnyrinė lentelė:
|#
|Komanda
|ŽR
|L
|LG
|P
|ĮĮ
|PĮ
|S
|T
|1
|AFC Bournemouth
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|2
|Arsenal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|3
|Aston Villa
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|4
|Brentford
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|5
|Brighton & Hov…
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|6
|Burnley
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|7
|Chelsea
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|8
|Crystal Palace
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|9
|Everton
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|10
|Fulham
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|11
|Leeds United
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|12
|Liverpool
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|13
|Manchester City
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|14
|Manchester United
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|15
|Newcastle United
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|16
|Nottingham Forest
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|17
|Sunderland
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|18
|Tottenham Hotspur
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|19
|West Ham United
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|20
|Wolverhampton …
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
