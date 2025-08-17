Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Premier“ lygos dvikovoje „Arsenal“ išvykoje įveikė „Manchester United“

2025-08-17 20:37 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-17 20:37

Anglijos „Premier“ lygoje įvyko intriguojanti pirmojo turo akistata.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Anglijos „Premier“ lygoje įvyko intriguojanti pirmojo turo akistata.

0

„Manchester United“ komanda namuose 0:1 nusileido Londono „Arsenal“ futbolininkams.

Svečiai iš Londono sėkmingiau pradėjo akistatą ir rungtynes pradėjo įvarčiu po kampinio. Vartininkui Altay`ui Bayindirui nepavykus sėkmingai iškumščiuoti kamuolio šis atiteko Riccardo Calafiori, kuris iš labai arti galva nukreipė kamuolį į vartus.

Praleidusi įvartį „Manchester United“ žaidė aktyviai ir buvo netoli savo atsakomojo įvarčio. Sužaidus pusvalandį Patrickas Dorgu smūgiu iš už baudos aikštelės sudrebino virpstą.

Vėliau savo komandą ne kartą gelbėjo Davidas Raya. „Arsenal“ vartininkas atrėmė ne vieną itin pavojingą smūgį.

Rungtynių pabaigoje „Manchester United“ piktinosi dėl jų nuomone turėjusio būti skirto vienuolikos metrų baudinio, bet nei teisėjas, nei VAR su jų nuomone nesutiko.

Šias rungtynes gyvai stebėjo ir Stambulo „Fenerbahče“ krepšinio komandos vyriausiasis treneris Šarūnas Jasikevičius.

Tvarkaraštis:

Turnyrinė lentelė:

