  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier" lygą

„Chelsea“ startas „Premier“ lygoje – be įvarčių

2025-08-17 18:03 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-17 18:03

Londono „Chelsea“ komandai nepavyko pergalingai pradėti „Premier“ lygos sezono.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Londono „Chelsea“ komandai nepavyko pergalingai pradėti „Premier“ lygos sezono.

0

Pirmajame ture prieš kitą Londono komandą Enzo Maresco auklėtiniai tenkinosi lygiosiomis 0:0. Jie taip ir nesugebėjo pralaužti „Crystal Palace“ gynybos.

Visų rungtynių metu buvo jaučiamas „Chelsea“ dominavimas. Jie kamuolį kontroliavo net 71% rungtynių laiko ir atliko 19 smūgių.

Visgi, „Chelsea“ trūko tikslumo. Daugiau smūgių į vartus atliko net varžovai (3 prieš 4), kurie turėjo dvi geras progas laimėti rungtynes, tačiau ir jiems nepavyko pasižymėti.

Kitose šios dienos rungtynėse „Nottingham“ 3:1 nugalėjo „Brentford“ , o „Manchester United“ ir „Arsenal“ rungtynės startuos 18:30 val.

Tvarkaraštis:

Turnyrinė lentelė:

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 AFC Bournemouth 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 Arsenal 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 Aston Villa 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 Brentford 0 0 0 0 0 0 +0 0
5 Brighton & Hov… 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 Burnley 0 0 0 0 0 0 +0 0
7 Chelsea 0 0 0 0 0 0 +0 0
8 Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 +0 0
9 Everton 0 0 0 0 0 0 +0 0
10 Fulham 0 0 0 0 0 0 +0 0
11 Leeds United 0 0 0 0 0 0 +0 0
12 Liverpool 0 0 0 0 0 0 +0 0
13 Manchester City 0 0 0 0 0 0 +0 0
14 Manchester United 0 0 0 0 0 0 +0 0
15 Newcastle United 0 0 0 0 0 0 +0 0
16 Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 +0 0
17 Sunderland 0 0 0 0 0 0 +0 0
18 Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 0 +0 0
19 West Ham United 0 0 0 0 0 0 +0 0
20 Wolverhampton … 0 0 0 0 0 0 +0 0

 

