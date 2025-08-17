„Chelsea“ startas „Premier“ lygoje – be įvarčių

Pirmajame ture prieš kitą Londono komandą Enzo Maresco auklėtiniai tenkinosi lygiosiomis 0:0. Jie taip ir nesugebėjo pralaužti „Crystal Palace“ gynybos.
Visų rungtynių metu buvo jaučiamas „Chelsea“ dominavimas. Jie kamuolį kontroliavo net 71% rungtynių laiko ir atliko 19 smūgių.
Visgi, „Chelsea“ trūko tikslumo. Daugiau smūgių į vartus atliko net varžovai (3 prieš 4), kurie turėjo dvi geras progas laimėti rungtynes, tačiau ir jiems nepavyko pasižymėti.
Kitose šios dienos rungtynėse „Nottingham“ 3:1 nugalėjo „Brentford“ , o „Manchester United“ ir „Arsenal“ rungtynės startuos 18:30 val.
Tvarkaraštis:
Turnyrinė lentelė:
|#
|Komanda
|ŽR
|L
|LG
|P
|ĮĮ
|PĮ
|S
|T
|1
|AFC Bournemouth
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|2
|Arsenal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|3
|Aston Villa
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|4
|Brentford
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|5
|Brighton & Hov…
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|6
|Burnley
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|7
|Chelsea
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|8
|Crystal Palace
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|9
|Everton
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|10
|Fulham
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|11
|Leeds United
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|12
|Liverpool
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|13
|Manchester City
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|14
|Manchester United
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|15
|Newcastle United
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|16
|Nottingham Forest
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|17
|Sunderland
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|18
|Tottenham Hotspur
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|19
|West Ham United
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|20
|Wolverhampton …
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
