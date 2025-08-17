Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Lauri Markkanenas vėl buvo nesustabdomas, o Suomija įveikė Lenkiją

2025-08-17 17:36 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-17 17:36

Beveik pusę komandos taškų surinkęs Lauri Markkanenas atvedė Suomijos ekipą į pergalę draugiškose rungtynėse 97:88 (20:15, 25:26, 28:21, 24:26) prieš Lenkiją.

Lauri Markkanenas | FIBA nuotr.

0

Dvikova ilgą laiką buvo apylygė – po dviejų kėlinių Suomija pirmavo 45:41. Visgi trečiajame kėlinyje suomiai buvo įgiję net 18 taškų persvarą, tačiau trečiojo kėlinio pabaigoje lenkai sugebėjo atsilikimą sumažinti iki 11 taškų.

Trečiajame kėlinyje įsiplieskė ir aistros – Lenkijos vyriausiasis treneris Igoris Miličičius buvo išvarytas iš aikštės už nuolatinę kritiką teisėjams.

Po stratego pašalinimo lenkai trumpam pagyvino savo žaidimą ir sustabdė kelias varžovų atakas, tačiau ši atkarpa buvo tik trumpalaikė.

Jutos „Jazz“ klubo 28-erių metų puolėjas L. Markkanenas per 24 minutes pelnė 42 taškus (7/10 dvit., 3/7 trit., 19/20 baud.), atkovojo 12 ir perėmė kamuolį, blokavo 3 metimus, išprovokavo 10 pražangų, sykį prasižengė, 2 kartus suklydo ir surinko 48 naudingumo balus.

Suomijos ekipai 12 taškų įmetė Olivieris Nkamhoua, o Lenkijos ekipoje 17 taškų pelnė Aleksanderis Balcerowskis.

Tai buvo jau antras kartas, kai L. Markkanenas pasirengimo cikle peržengia 40 pelnytų taškų ribą. Mače prieš belgus jis surinko 48 taškus.

Suomija dar kartą su Lenkija susitiks artėjantį ketvirtadienį.

Europos čempionate Suomijos ekipa, kartu su Lietuva varžysis B grupėje, kurioje taip pat žais Vokietija, Didžioji Britanija, Švedija ir Juodkalnija.

Į viršų