„Nemuno aušros“ valdyba dėl tolesnio darbo daugumoje nuspręs pirmadienį, sako Robertas Puchovičius

„Kol kas daugiau pakomentuoti tikrai nieko negaliu, nes rytoj turėsime valdybą, priimsime sprendimą, kaip toliau elgiamės, kokia mūsų pozicija ir viskas“, – BNS sekmadienį sakė politikas.
Vis dėl to, jis pabrėžė, kad potenciali koalicijos sudėtis su „valstiečiais“ ir jų partneriais „aušriečius“ tenkintų.
Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) sekmadienį apsisprendė formuoti naują koaliciją, prie jos prisijungti pakvietusi „Nemuno aušrą“ ir iki šiol opozicijoje dirbusią Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą (LVŽS).
Tokio kvietimo nesulaukė dabartiniai partneriai Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
„Mes nuo pat pradžių sakėme, kad mums visos koalicijos tinka, tik netinka su konservatoriais. Tai šitoje vietoje tikrai tinka“, – teigė R. Puchovičius.
„Kol kas viską gerai priimame. Kad socialdemokratai nori su mumis dirbti, tas džiugina. O jau kaip dirbsime, manau, rytoj prasidės tos derybos“, – pažymėjo „Nemuno aušros“ vicepirmininkas.
Su šios politinės partijos lyderiu Remigijumi Žemaitaičiu BNS sekmadienio vakarą susisiekti nepavyko.
Savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje jis dėkojo LSDP už parodytą pasitikėjimą „Nemuno aušra“ ir išreiškė lūkestį dėl tolesnio bendro darbo kartu.
„Ačiū socialdemokratams, kurie bent jau šiame etape arba šiame žingsnyje pasitikėjote „Nemuno aušra“, pasitikėjote mūsų darbu“, – vaizdo įraše kalbėjo R. Žemaitaitis.
Kaip rašė BNS, „valstiečiai“ į derybas žada įtraukti visus Seimo frakcijoje kartu su jais dirbančius partnerius.
LVŽS frakciją Seime sudaro su Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS) ir dviem nepartiniais parlamentarais Ignu Vėgėle ir Rimu Jonu Jankūnu.
Programinius prioritetus deryboms dėl daugumos, pasak „valstiečių“ lyderio Aurelijaus Verygos, LVŽS susidėlios „per gerą dieną“, partija pirmadienį taip pat ketina suformuoti derybinę grupę.
BNS rašė, kad iki šiol koaliciją sudarė 86 parlamentarai – 52 socialdemokratai, 19 „aušriečių“ ir 15 demokratų.
Sutarus dėl naujos koalicijos, ją sudarytų 82 Seimo nariai – 52 socialdemokratai, 19 „aušriečių“ ir 11 Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narių.
