Kalendorius
Rugpjūčio 17 d., sekmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Nemuno aušros“ valdyba dėl tolesnio darbo daugumoje nuspręs pirmadienį, sako Robertas Puchovičius

2025-08-17 20:38 / šaltinis: BNS
2025-08-17 20:38

Toliau dirbti valdančiojoje koalicijoje socialdemokratų kviečiamos „Nemuno aušros“ vicepirmininkas Robertas Puchovičius sako, kad partijos valdyba dėl to apsispręs pirmadienį.

Robertas Puchovičius (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Toliau dirbti valdančiojoje koalicijoje socialdemokratų kviečiamos „Nemuno aušros“ vicepirmininkas Robertas Puchovičius sako, kad partijos valdyba dėl to apsispręs pirmadienį.

REKLAMA
0

„Kol kas daugiau pakomentuoti tikrai nieko negaliu, nes rytoj turėsime valdybą, priimsime sprendimą, kaip toliau elgiamės, kokia mūsų pozicija ir viskas“, – BNS sekmadienį sakė politikas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vis dėl to, jis pabrėžė, kad potenciali koalicijos sudėtis su „valstiečiais“ ir jų partneriais „aušriečius“ tenkintų.

REKLAMA
REKLAMA

Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) sekmadienį apsisprendė formuoti naują koaliciją, prie jos prisijungti pakvietusi „Nemuno aušrą“ ir iki šiol opozicijoje dirbusią Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą (LVŽS).

REKLAMA

Tokio kvietimo nesulaukė dabartiniai partneriai Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.

„Mes nuo pat pradžių sakėme, kad mums visos koalicijos tinka, tik netinka su konservatoriais. Tai šitoje vietoje tikrai tinka“, – teigė R. Puchovičius.

„Kol kas viską gerai priimame. Kad socialdemokratai nori su mumis dirbti, tas džiugina. O jau kaip dirbsime, manau, rytoj prasidės tos derybos“, – pažymėjo „Nemuno aušros“ vicepirmininkas.

REKLAMA
REKLAMA

Su šios politinės partijos lyderiu Remigijumi Žemaitaičiu BNS sekmadienio vakarą susisiekti nepavyko.

Savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje jis dėkojo LSDP už parodytą pasitikėjimą „Nemuno aušra“ ir išreiškė lūkestį dėl tolesnio bendro darbo kartu.

„Ačiū socialdemokratams, kurie bent jau šiame etape arba šiame žingsnyje pasitikėjote „Nemuno aušra“, pasitikėjote mūsų darbu“, – vaizdo įraše kalbėjo R. Žemaitaitis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kaip rašė BNS, „valstiečiai“ į derybas žada įtraukti visus Seimo frakcijoje kartu su jais dirbančius partnerius.

LVŽS frakciją Seime sudaro su Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS) ir dviem nepartiniais parlamentarais Ignu Vėgėle ir Rimu Jonu Jankūnu.

Programinius prioritetus deryboms dėl daugumos, pasak „valstiečių“ lyderio Aurelijaus Verygos, LVŽS susidėlios „per gerą dieną“, partija pirmadienį taip pat ketina suformuoti derybinę grupę.

BNS rašė, kad iki šiol koaliciją sudarė 86 parlamentarai – 52 socialdemokratai, 19 „aušriečių“ ir 15 demokratų.

Sutarus dėl naujos koalicijos, ją sudarytų 82 Seimo nariai – 52 socialdemokratai, 19 „aušriečių“ ir 11 Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narių.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Viktorija Čmilytė-Nielsen (nuotr. Elta)
Opozicija kritikuoja LSDP sprendimą tęsti darbą su „Nemuno aušra“: vadina vertybine kapituliacija (18)
Aurelijus Veryga BNS Foto
Aurelijus Veryga: derybose dėl koalicijos dalyvaus tiek LLRA-KŠS, tiek du nepartiniai partneriai (1)
Mindaugas Sinkevičius, Saulius Skvernelis (tv3.lt fotomontažas)
Skvernelis: socialdemokratai pasirinko ne kokybę ir pažangą, o kiekybę ir pragmatizmą (37)
Socialdemokratai valdančiąją daugumą formuoti kviečia „aušriečius“ ir „valstiečius“ (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Socialdemokratai valdančiąją daugumą formuoti kviečia „aušriečius“ ir „valstiečius“ (153)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų