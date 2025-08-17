Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Opozicija kritikuoja LSDP sprendimą tęsti darbą su „Nemuno aušra“: vadina vertybine kapituliacija

2025-08-17 20:29 / šaltinis: ELTA
2025-08-17 20:29

Lietuvos socialdemokratų partijai (LSDP) nusprendus koaliciją formuoti su „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS), Seimo opozicija tokį žingsnį vadina vertybine kapituliacija. 

Viktorija Čmilytė-Nielsen (nuotr. Elta)

Lietuvos socialdemokratų partijai (LSDP) nusprendus koaliciją formuoti su „Nemuno aušra" bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS), Seimo opozicija tokį žingsnį vadina vertybine kapituliacija. 

„Pagaliau išsigrynino. Vertybinė kapituliacija. LSDP pirmininkas savaitės pradžioje M. Sinkevičius svarstė, ką rinktis – vertybes ar aritmetiką. Socdemai pasirinko vertybes. Taip, vertybes. Tik ne vakarietiškas, o vieną – aklą neapykantą konservatoriams“, – sekmadienio vakarą feisbuke rašė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos Seime seniūnas Mindaugas Lingė. 

„Matyt S. Skvernelis labiausiai buvusioje koalicijoje priminė konservatorių. Ramu, atsikratė. Nors galėjo atsisveikinti su Žemaitaičiu ir bent taip atitaisyti randuotą veidą nuo melų ir klaidų.  Demokratai „Vardan Lietuvos“ buvo, ar bent jau atrodė vardan Lietuvos. Užgimstanti sąjunga liks tik vardan varymo ant konservatorių. Nebelieka jokių kliūčių grįžti Pakso „šikau ir tapšnojau“ laikams“, – pridūrė jis. 

Panašios pozicijos laikosi ir liberalų lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen. Pasak jos, socialdemokratai, antrą kartą nusprendę dirbti kartu su „aušriečiais“, padarė klaidą, kuri kainuos koalicijos stabilumą. 

„Mane labai stebina, kaip antrą kartą (…) lipama ant to paties grėblio. Galvoje turiu „Nemuno aušros“ turėjimą koalicijoje. Matosi, kad nėra jokių vertybinių saugiklių socialdemokratų partijoje, skyriuose“, – Eltai sakė Liberalų sąjūdžio pirmininkė. 

„Aišku, dėl tokio sprendimo, ypatingai dabartiniame laikotarpyje, mano galva, nebus nei stabili koalicija, nei kokybiška“, – akcentavo ji. 

Kaip skelbta anksčiau, sekmadienį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė valdančiąją daugumą formuoti su „Nemuno aušra“ ir LVŽS. 

ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.

LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę. Ketvirtadienį prezidentas G. Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo pateikė politikės kandidatūrą į Vyriausybės vadovės postą. 

Pamastymui
Pamastymui
2025-08-17 20:43
Yra toks pasakymas, kad katinų visiškai nedomina peliukų pamąstymai ir jų mintys. O kada dar pradeda kliedėti už korupciją nuteistos partijos vedlė, tai visiškas absurdas.
Atsakyti
Turbūt
Turbūt
2025-08-17 20:48
Matyt liberalų partija gavo 400 tūkstančių eurų baudą už vertybinę poziciją...jau kam kam, bet jiems apie vertybes geriau patylėti..."Nrmuno aušra" dar neturi tokios baudos - jų matyt vertybės ne tokios...
Atsakyti
...
...
2025-08-17 20:41
Sapokliak jau kapituliuoja. Tegul i save pirma pasiziuri ji ne ka geresne.
Atsakyti
