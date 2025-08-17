Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Aurelijus Veryga: derybose dėl koalicijos dalyvaus tiek LLRA-KŠS, tiek du nepartiniai partneriai

2025-08-17 19:28 / šaltinis: BNS
2025-08-17 19:28

Derybose dėl darbo valdančiojoje koalicijoje dalyvaus visi dabartiniai Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) partneriai, su šia politine jėga dirbantys frakcijoje Seime, sekmadienį pareiškė partijos pirmininkas Aurelijus Veryga.

Aurelijus Veryga BNS Foto

Derybose dėl darbo valdančiojoje koalicijoje dalyvaus visi dabartiniai Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) partneriai, su šia politine jėga dirbantys frakcijoje Seime, sekmadienį pareiškė partijos pirmininkas Aurelijus Veryga.

1

Taip jis kalbėjo po to, kai valdančioji Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) sekmadienį dirbti daugumoje nusprendė siūlyti dabartiniams partneriams „Nemuno aušrai“ ir opozicijoje iki šiol dirbusiai LVŽS.

„Lenkai turėjo priimti savo sprendimą, savo partijos valdymo organuose ir mes tikrai neplanuojam frakcijos kaip nors išardyti, visos pusės bus įtrauktos į derybinį procesą, kad galėtų išsakyti savo nuomonę. Tikrai čia mes kalbam apie visą frakciją, ne tiktai apie „valstiečius“, – kalbėjo A. Veryga.

„Valstiečiai“ Seime frakciją sudaro su Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS) ir dviem nepartiniais parlamentarais Ignu Vėgėle ir Rimu Jonu Jankūnu.

