Kalendorius
Rugpjūčio 17 d., sekmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Socialdemokratai apsispręs dėl valdančiosios koalicijos sudėties

2025-08-17 08:23 / šaltinis: BNS
2025-08-17 08:23

Valdančioji Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) sekmadienį rengia nuotolinį tarybos posėdį, kuriame turėtų apspręsti dėl koalicijos sudėties.

Susitiko Lietuvos socialdemokratų partijos su Nemuno aušros atstovais (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Valdančioji Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) sekmadienį rengia nuotolinį tarybos posėdį, kuriame turėtų apspręsti dėl koalicijos sudėties.

REKLAMA
0

Galimą bendradarbiavimą šią savaitę socdemai aptarė su „Nemuno aušra“, Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ ir Lietuvos ir valstiečių sąjunga.

Šeštadienį LSDP derybų grupė laiške partiečiams pareiškė nematanti galimybių tęsti darbo esamos koalicijos sudėtyje – drauge su „aušriečiais“ ir demokratais. Todėl, pasak jos, tarybos posėdyje, atsižvelgiant į skyrių nuomonę, bus sprendžiama dėl naujos valdančiosios daugumos suformavimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iki penktadienio vakaro Socialdemokratų partijos skyriai turėjo pateikti savo nuomonę, kokios sudėties koalicija turėtų būti suformuota. Rinktis buvo galima iš keturių partnerių variantų: „aušriečių“ ir demokratų, „aušriečių“ ir „valstiečių“, demokratų ir „valstiečių“ bei „aušriečių“, demokratų ir „valstiečių“.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip penktadienį skelbė LRT naujienų portalas, daugiausia palaikymo sulaukė potenciali koalicija su „aušriečiais“ ir „valstiečiais“.

REKLAMA

Sprendimą nebetęsti darbo esamos sudėties koalicijoje LSDP derybų grupė laiške partiečiams grindžia „akivaizdžiu ir vis pasikartojančiu demokratų antagonizmu „Nemuno aušros“ atžvilgiu“.

Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ kitą dieną po susitikimo su socdemų derybine grupe pareiškė, jog negali tęsti darbo su „Nemuno aušra“ bei pakartojo, kad pernai rudenį sudaryta trijų partijų koalicija buvo klaida.

REKLAMA
REKLAMA

Viena diena anksčiau su LSDP atstovais susitikę „aušriečiai“ po pokalbio pareiškė esantys pasiryžę tęsti darbą daugumoje. Jie taip pat teigė praėjusiais metais rinkimus laimėjusiems socialdemokratams išreiškę norą į būsimąją Vyriausybę skirti partinius ministrus bei nurodė galintys prašyti Seimo pirmininko posto.

Anot šios partijos lyderio Remigijaus Žemaitaičio, partiečiai norėtų Vyriausybėje matyti politikus, kurie „aušriečių“ gretose yra ilgiau, prisidėjo prie sėkmės Seimo rinkimuose ir galėtų imtis „pilnos atsakomybės“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Prezidentas Gitanas Nausėda šio Seimo kadencijos pradžioje yra sakęs, kad dėl „Nemuno aušros“ reputacinių problemų neskirs partijos narių ministrais. 

Tuo metu paskutiniai su socdemais susitikę ir mažiausiai iš minėtų politinių jėgų politikų Seime turintys „valstiečiai“ nusprendė, kad LSDP pakvietus, sudarytų derybinę grupę dėl dalyvavimo valdančiojoje koalicijoje.

REKLAMA

Kaip skelbė BNS, socialdemokratai derybas dėl koalicijos atnaujinimo pradėjo po to, kai iš premjero pareigų atsistatydino Gintautas Paluckas. Tą jis padarė teisėsaugai pradėjus du ikiteisminius tyrimus, susijusius su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities.

Atsistatydinus premjerui ir visam Ministrų kabinetui, artimiausiu metu taip pat turės būti formuojama ir nauja Vyriausybė.

Socialdemokratai į premjeres siūlo socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Povilas Poderskis. ELTA / Dainius Labutis
Poderskio parengtas įstatymo projektas kelia vis daugiau klausimų: „Tiesia tiltus į būsimus darbus“ (18)
Saulius Skvernelis, Remigijus Žemaitaitis, Aurelijus Veryga (tv3.lt fotomontažas)
Socialdemokratai burs naują koaliciją: nebemato galimybių tęsti darbo dabartinėje (143)
Seimo posėdis, kuriame renkamas naujojo Seimo pirmininkas, parlamento vadovybė (nuotr. Josvydo Elinsko)
Vinis į karstą? Demokratų žinutė greičiausiai taps jų pabaiga koalicijoje: „Niekam nepatinka ultimatumai“ (128)
Prezidento ir Vokietijos Federalinio Kanclerio Friedricho Merzo spaudos konferencija (nuotr. Roberto Riabovo)
Prezidentas turi pastabų bene kiekvienam ministrui: „aušriečiams“ durys į Vyriausybę liks uždarytos (21)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų