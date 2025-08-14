Vinis į karstą? Demokratų žinutė greičiausiai taps jų pabaiga koalicijoje: „Niekam nepatinka ultimatumai“

Demokratai dar trečiadienį socialiniuose tinkluose pareiškė, kad nemato galimybės dirbti su „aušriečiais“. Tai dar labiau įpykdė socdemus, kurie priekaištauja, kad tokiais pareiškimais demokratai svaidosi derybų įkarštyje. Tuo metu artėjant tarybos posėdžiui sekmadienį, socdemų skyriai neslepia, kad koaliciją mato su „Nemuno aušra“ ir „valstiečiais“.
Po susitikimo su Sauliau Skvernelio demokratais, socialdemokratų antradienį uždavė retorinį klausimą: „Ar rinktis kokybę ar kiekybę?“.
Galima suprasti, kad prie S. Skvernelio demokratų klijuojama „kokybės“ etiketę, o „Nemuno aušros“, kaip didesnės frakcijos Seime – kiekybės.
Nuolatiniai ultimatumai iš S. Skvernelio – pirmiausia dėl Remigijaus Žemaitaičio buvimo koalicijoje – įvarė socialdemokratus į kampą. Sekmadienį jie jau galutinai turi apsispręsti, su kuo jiems pakeliui dirbti likusius trejus metus.
Iš keturių variantų vertinami du
Po paskutinio susitikimo su „valstiečiais“ trečiadienį, socialdemokratų skyriai iki penktadienio vakaro turi įvertinti, kokios jie nori koalicijos. O pasirinkimai yra keturi.
„Pirmas scenarijus yra status quo. Su korekcijomis, atsižvelgiant į prieštaravimus. Antras scenarijus – pagal parlamentinės demokratijos logiką. Daugiausiai mandatų turinti antroji partija „Nemuno aušra“ ir „Valstiečiai“. Trečias – mažesnioji. Skvernelio partija ir „.valstiečiai“. Ir ketvirtas – gal pavyktų sudėlioti koaliciją iš visų keturių“, – vardijo socialdemokratų derybinės grupės narys Vytenis Andriukaitis,
„Iš tų keturių variantų realiai vertinami tik du. Abudu partneriai, šiuo metu esantys koalicijoje, pareiškė, kad nebegali dirbti. Ir tai turbūt laikytina oficialiais pareiškimais“, – sakė Vilniaus socialdemokratų pirmininkas Povilas Pinelis.
Tik kol kas tokiais ultimatumais svaidosi S. Skvernelis. R. Žemaitaitis apie savo pageidavimus viešai tyli. Trečiadienį socdemai sulaukė naujo akibrokšto iš S. Skvernelio – demokratai su „Nemuno aušra“ nedirbs, taip parašyta demokratų socialiniame tinkle:
„Nebegalime dirbti drauge su partija, kuri politinį kapitalą krovėsi antisemitiniais pasisakymais, skleisdama sąmokslo teorijas, atvirai meluodama ir gyventojams pateikdama iškraipytus faktus, skaičius ir niekuo neparemtas nuomones.“
Demokratų partijoje – susiskaldymas
TV3 žiniomis, demokratų partijos grietinėlėje – susiskaldymas. Viena dalis partiečių koalicijos palikti nenori – greičiau dėl ministerijų postų – o kiti esą vadovaujasi vertybine politika ir nenori dirbti su „aušriečiais“.
Toks demokratų pareiškimas viešoje erdvėje nuskambėjo tuomet, kai socialdemokratų skyriai jau pradėjo svarstyti dėl naujos koalicijos paveikslo.
„Mes vakar turėjom Vilniaus miesto socialdemokratų prezidiumą. Mes labiau matytume, kad „Nemuno aušra“ ir „valstiečiai“, – pripažino P. Pinelis.
Kiti skyriai dar galimos koalicijos nesvarstė, tačiau esą partiečių nuotaikos aiškios.
„Iš esmės, nuotaikos tokios, kad niekam nepatinka ultimatumai. Aš manau, kad „Nemuno aušra“ išlaikė bandomąjį laikotarpį“, – sakė Kauno socialdemokratų pirmininkas Robertas Kaunas.
Visgi, galutinį sprendimą dar priims socialdemokratų taryba sekmadienį. Socialdemokratų tarybą sudaro įvairių šalies socialdemokratų skyrių pirmininkai. TV3 žiniomis, socialdemokratai įsitikinę, kad ir kokia bus koalicija, Saulius Skvernelis parlamento vadovo kėdėje nesėdės.
„Pagal dabartinę situaciją, aš manau, kad yra per daug pasakyta, per daug padaryta. Per daug susierzinimo. Ir aš manau, kad tikėtina, jog mūsų rajonų partijos skyriai yra regionuose, kur populiari „Nemuno aušra“, mes žinome, kad tikėtina, jog mūsų skyriai siūlys „Nemuno aušrą“ ir „valstiečius“, – kalbėjo socialdemokratų frakcijos seniūnas Remigijus Motuzas.
TV3 žinioms tiek Saulius Skvernelis, tiek Remigijus Žemaitaitis komentuoti atsisakė. Pastarasis patikino, kad nori sulaukti derybų pabaigos sekmadienį.
O kol socdemai derasi dėl naujos koalicijos, panašu, kad Ingai Ruginienei per dvejus susitikimus pavyko prezidentui įrodyti, kad ji gali vadovauti Vyriausybei. Gitanas Nausėda jos kandidatūrą teikia Seimui.
