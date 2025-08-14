Kalendorius
Rugpjūčio 14 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
17
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda pateikė Seimui Ingos Ruginienės kandidatūrą į premjeres

2025-08-14 14:06 / šaltinis: BNS
2025-08-14 14:06

Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį pateikė Seimui socialdemokratės Ingos Ruginienės kandidatūrą į premjerės pareigas, pranešė Prezidentūra.

Prezidentas susitiko su kandidate į Ministrus Pirmininkus Inga Ruginiene (nuotr. Roberto Riabovo)

Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį pateikė Seimui socialdemokratės Ingos Ruginienės kandidatūrą į premjerės pareigas, pranešė Prezidentūra.

REKLAMA
17

Naujasis ministras pirmininkas bus skiriamas praėjusią savaitę atsistatydinus vis daugiau klausimų dėl verslo ir praeities sulaukusiam Gintautui Paluckui.

Seimo pirmasis vicepirmininkas Juozas Olekas BNS sakė, kad pirmadienį parlamento valdyba turėtų nutarti, kada kandidatūros tvirtinimui šaukti neeilinę sesiją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kai Seimas patvirtins naująjį premjerą, jis ne daugiau kaip per 15 dienų turės parlamentui pateikti su prezidentu suderintą naująjį Ministrų kabinetą ir Vyriausybės programą. Jai taip pat turės būti pritarta per balsavimą.

REKLAMA
REKLAMA

BNS rašė, kad keičiantis Vyriausybei, socialdemokratai taip pat vykdo konsultacijas dėl valdančiosios koalicijos atnaujinimo.

Jos sudėtis turėtų keistis, nes Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ atsisakė būsimojoje daugumoje dirbti su dabartine partnere „Nemuno aušra“.

Socialdemokratai taip pat vykdė konsultacijas dėl koalicijos su dabar opozicijoje esančia Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Inga Ruginienė ir Gitanas Nausėda (BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Ruginienė po susitikimo su Nausėda: „Matau, kad ateityje galėsime puikiai dirbti su prezidentu“ (119)
Mindaugas Sinkevičius BNS Foto
Sinkevičius apie „Nemuno aušrą“ : mes linkę išgirsti įvairias prezidento pozicijas (5)
Remigijus Žemaitaitis (nuotr. Josvydo Elinsko)
Ruginienė: reikės rimtesnio pokalbio su Remigijumi Žemaitaičiu (22)
Inga Ruginienė (nuotr. Elta)
Ruginienė – Prezidentūroje: su Nausėda aptars aktualiausius klausimus (10)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Eksperimentas nepasiseks.
Eksperimentas nepasiseks.
2025-08-14 14:21
Netrukdykit Nausėdai , žiūri į akis Ruginienei , mato Leniną.
Atsakyti
Ignas
Ignas
2025-08-14 14:23
Juokas ima
Taip gyrėsi Nausėda,kaip gerai jam dirbti su dabar jau įvardytu premjeru sukčiumi,o va dabar turės dar,,,geresnę,,,premjerę,atsitiktinę moteriškę,atėjusią į politiką 2024 m spalio mėn
Atsakyti
Jonas
Jonas
2025-08-14 14:30
Jam ir Paluckas buvo labai geras premjeras!
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (17)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų