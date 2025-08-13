Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda: prieš bet kokias taikos Ukrainoje derybas būtinos paliaubos be išankstinių sąlygų

2025-08-13 20:17 / šaltinis: ELTA
2025-08-13 20:17

Svarbiausias elementas prieš pradedant bet kokias taikos derybas yra visapusiškos paliaubos, agresorės užpultai Ukrainai nekeliant jokių išankstinių sąlygų, sako šalies vadovas Gitanas Nausėda.

Nausėda atvirai apie situaciją Ukrainoje: „Nematau šviesos tunelio gale"

Svarbiausias elementas prieš pradedant bet kokias taikos derybas yra visapusiškos paliaubos, agresorės užpultai Ukrainai nekeliant jokių išankstinių sąlygų, sako šalies vadovas Gitanas Nausėda.

0

Taip jis teigė po trečiadienį vykusio nuotolinio „Norinčiųjų koalicijos“ susitikimo, kuriame aptarta padėtis Ukrainoje ir artėjantis JAV bei Rusijos prezidentų susitikimas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Visapusiškos paliaubos be išankstinių sąlygų – esminis elementas, prieš pradedant bet kokias tikras derybas“, – Prezidentūros pranešime teigė G. Nausėda. 

„Nors Ukraina yra pasirengusi tikram, teisingam ir visapusiškam taikos procesui, negalima reikalauti, kad ji atsisakytų savo teritorijų. Tuo labiau toks reikalavimas negali būti išankstinė sąlyga paliauboms pasiekti“, – pažymėjo prezidentas.

Pasak jo, neatsiejama bet kokio susitarimo dalimi turi tapti visapusiškos ir patikimos saugumo garantijos Ukrainai, o tam Lietuva esą yra pasirengusi prie bendrų pajėgų prisidėti kariais ir karinio apmokymo pajėgumais.

„Turime būti pasirengę Ukrainoje dislokuoti saugumą užtikrinsiančias pajėgas, vos tik tam bus sąlygos“, – tikino G. Nausėda.

Todėl, anot šalies vadovo, itin svarbu, kad dėl taikos Ukrainoje nebūtų sprendžiama be pačios Ukrainos, dėl ko į būsimus susitikimus būtina įtraukti ir šios šalies prezidentą Volodymyrą Zelenskį.

Šalies vadovas taip pat sakė besidžiaugiantis susitikimo dalyvių vieninga pozicija dėl esminių principų siekiant ilgalaikės ir tvarios taikos Ukrainoje.

Iniciatyvos suburti vadinamąją „Norinčiųjų koaliciją“, prie kurios jungtųsi šalys, pasirengusios pasiųsti karių į taikdarių misiją, jei būtų sudaryta taikos sutartis tarp Rusijos ir Ukrainos, ėmėsi Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Rusijos vadovas Vladimiras Putinas rugpjūčio 15 d. ketina susitikti Aliaskoje. Susitikimo metu JAV lyderis tikisi įtikinti kolegą iš Rusijos užbaigti karą Ukrainoje.

Pasak „NBC News“, Baltieji rūmai svarsto galimybę į Aliaską pakviesti ir Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį.

