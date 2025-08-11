Dalį Seimo narių nori patraukti baudžiamojon atsakomybėn – prokuratūra imasi veiksmų

Generalinė prokurorė po susitikimo su prezidentu patikino, kad aptartos tik kelios konkrečios temos.
„Kalbėjome apie čekiukų bylas, kalbėjome apie dronų bylą. Aš pristačiau informaciją, kad atliekami ikiteisminiai tyrimai dėl 50 savivaldybių, dėl penkių jau yra priimti sprendimai. Turime 44 įtariamuosius, apie 20 bylų, kurios išnagrinėtos, ir apie 19 bylų, kurios dar nagrinėjamos.
Pristačiau dėl viešo intereso gynimo – kad virš 1 mln. jau atlyginta, jei neklystu, virš 50 ieškinių taip pat siekia milijoną 200 tūkst. eur. Yra sudarytos 56 taikos sutartys.
Pristačiau dėl drono bylos – pasakiau tą patį, ką sakiau spaudos konferencijos metu: praėjusį penktadienį buvo rasta galima „Gerbera“ su sprogstamuoju užtaisu. Dabar ekspertai tiria, manoma, kad pateko per klaidą į Lietuvą, bet yra tiriamos ir kitos versijos“, – nurodė prokurorė.
Sabutis turėtų būti apklausiamas šią savaitę
Generalinė prokurorė Nida Grunskienė sako, kad specialiojo liudytojo statusą įgijęs susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis vadinamajame „čekiukų“ tyrime turėtų būti apklaustas šią savaitę.
„Tyrimas pradėtas seniai, pradėtas dėl Jonavos, jeigu neklystu, rajono. Iš to ikiteisminio tyrimo, jeigu neklystu, yra atskiri keturi ikiteisminiai tyrimai ir priimti sprendimai – tame tarpe ir pono Sabučio atžvilgiu. Kiek aš žinau, šią savaitę ponas Sabutis turėtų būti apklausiamas specialiuoju liudytoju ir tada spręsime dėl tolimesnių veiksmų šiame ikiteisminiame tyrime“, – pirmadienį žurnalistams sakė N. Grunskienė.
Paklausta, kaip vertina opozicijos pasisakymus, kad toks susitikimas gali būti kišimasis į prokuroro darbą, Nida Grunskienė atsakė:
„Tai jų vertinimas. Aš to nevertinu kaip kišimosi, jeigu buvo kalbėta tik apie tai, ką prokuratūra daro, ir nebuvo aptarti jokie konkretūs ikiteisminiai tyrimai.“
Iš traukinio pabėgęs rusas buvo sulaikytas kitoje šalyje
Iš Kaliningrado tranzitinio traukinio birželio mėnesį pabėgęs Rusijos pilietis buvo sulaikytas ne Lietuvoje, teigia generalinė prokurorė Nida Grunskienė.
„Turiu tik tokią pirminę informaciją, kad jis buvo sulaikytas, bet kitoje šalyje. Kol kas plačiau negaliu komentuoti“, – žurnalistams pirmadienį sakė N. Grunskienė.
Vidaus reikalų ministerija (VRM) rugpjūčio pradžioje pranešė, kad Lietuvos tarnybos rado iš Kaliningrado tranzitinio traukinio birželio mėnesį pabėgusį Rusijos pilietį.
ELTA primena, kad Rusijos pilietis, kaip įtariama, birželio 17 d. iššoko iš važiuojančio Kaliningrado tranzitinio traukinio Kybartų apylinkėse. Bėglio anksčiau ieškojo pasieniečių sraigtasparnis, kinologai, ekspertai su dronais, tačiau žmogaus pėdsakų aptikti nepavyko.
Turimais pirminiais duomenimis, traukiniui likus važiuoti iki Kybartų geležinkelio stoties 25 min. (tarp Pilviškių ir Kybartų), palydovė pastebėjo atidarytas traukinio duris, per kurias ir galėjo iššokti minėtas asmuo.
Kaip teigė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius, atlikus vidinį patikrinimą, nustatyta, kad Lietuvos pareigūnai, reaguodami į minėtą incidentą, pažeidimų nepadarė.
Opozicija kelia klausimus dėl kišimosi
Prezidentui susitikus su N. Grunskiene, dalis opozicinių politikų kelia klausimus dėl kišimosi į teisėsaugos darbo nepriklausomumą.
„Prezidentas kėsinasi į prokuratūros nepriklausomumą? Ar nesislenkame Rytų despotijos link?“, – pirmadienio rytą savo „Facebook“ paskyroje rašo europarlamentaras Dainius Žalimas.
Kaip anksčiau BNS nurodė prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas, šalies vadovas su generaline prokurore aptars „pastarojo meto rezonansinių tyrimų eigą, tarp jų – tyrimą dėl įskridusio drono, taip pat – su politikais susijusius tyrimus“.
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos Seime seniūnas Mindaugas Lingė planuojamą susitikimą „Facebook“ įraše vadino konstituciškai ydingu bei kuriančiu blogą precedentą.
Tiek jis, tiek D. Žalimas pažymi, jog siekis aptarti rezonansinių tyrimų eigą neatitinka Konstitucijoje įtvirtinto principo, kad prokuroras, vykdydamas savo funkcijas, klauso tik įstatymo.
„Generalinė prokurorė apie tyrimus iškviesta klausytis prezidento ir tai kelia rimtų konstitucinio nepriklausomumo, nesikišimo į vykdomus tyrimus klausimų“, – teigia M. Lingė.
„Dar prasčiau tokio pobūdžio tyrimų aptarimai atrodo besibaigiančios generalinės prokurorės kadencijos šviesoje. Seimas jau rudens sesijoje turėtų spręsti, kas eis generalinio prokuroro pareigas – N. Grunskienė bus teikiama antrai kadencijai, ar bus pasirinktas kitas kandidatas. Tokie susitikimai sukuria regimybę, kad nuo bylų baigties gali priklausyti ir paskyrimo į pareigas baigtis“, – pažymi politikas.
BNS rašė, kad Generalinė prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą dėl liepos pabaigoje į Lietuvą įskridusio drono „Gerbera“, kuris nešė 2 kilogramus sprogmenų.
Šis įvykis įtrauktas į ikiteisminį tyrimą dėl karo nusikaltimų Ukrainoje.
Teisėsauga taip pat tiria bylas, susijusias su ekspremjeru Gintautu Palucku, susisiekimo ministru Eugenijumi Sabučiu, tiria skundą dėl krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės, dėl galimo politikų poveikio Kalėjimų tarnybos vadovui.
