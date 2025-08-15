TOP 4 vietos Biržuose, kurias privalote aplankyti dar šią vasarą: lauks ne tik žvėrienos puota, bet ir išskirtinio skonio ledai

Biržai – šiaurės Lietuvos miestas, kuriame istorija, gamta, tradicijos ir gurmaniški atradimai susilieja į vieną įtraukiantį pasakojimą. Didikų Radvilų istorija, ilgametės aludarystės tradicijos, žvėriena iš Biržų miškų ir autentiška duona čia kuria savitą šio krašto veidą.
Radvilų palikimas – tai didybės, kultūros ir vertybių pamatas, išlikęs gyvas per šimtmečius. Alus – neatsiejama Biržų tapatybės dalis, menanti ilgaamžes aludarystės tradicijas ir amatus, perduodamus iš kartos į kartą. Žvėriena – laukinės gamtos dovana, kupina miško aromatų, o duona – jaukumo ir bendrystės simbolis, kepama su rūpestingai brandintu raugu, tarsi jungiant praeitį su dabartimi prie bendro stalo.
Tačiau koks patiekalas, anot laidos vedėjų, šį sezoną ieškančių kiekvieno miesto patiekalo, geriausiai atspindi Biržus?
„Ilgai diskutuoti neteko. Stirniena, šakninės daržovės, vietinis alus ir duona – visus šiuos ingredientus ir panaudosime šiandien, kad paruoštume autentišką ir tikrą Radvilų žvėrienos troškinį. Tikimės, kad biržiečiams šis patiekalas patiks!“ – vilsis laidos vedėja Vaida.
Savo žygį po Biržus laidos vedėjai pradės nuo ištaigingiausios miesto vietos – Biržų pilies. Ši tvirtovė – vienintelė Lietuvoje išlikusi bastioninio tipo pilis. Vaidos ir Martyno čia laukia daugybė nuotykių: ne tik įdomi ekskursija su Biržų krašto muziejaus „Sėla“ vadovės pasakojimais, bet ir smagios edukacijos. Vienoje jų Martynas taps tikru kunigaikščiu – nusikels į XVII a. Radvilų laikus ir pasimatuos istorinį kunigaikščio kostiumą.
„Jaučiuosi lyg tikras kunigaikštis – galėčiau čia pasilikti visam laikui. Deja, nežinau, kaip ilgai galėčiau išbūti šiuose rūbuose“, – juoksis Martynas, vilkėdamas istorinius rūbus.
Po įdomios pažinties su Radvilų istorija, laidos herojai keliaus į Sodeliškių dvaro sodybą – vietą, kur istorija susipina su moderniu komfortu. Čia jų lauks ne tik jaukus viešbutis su SPA ir įvairios edukacijos, bet ir du muziejai: buities bei senovinės technikos. Laidos vedėjai čia ragaus vietos šeimininkės ruoštų elnienos patiekalų – akivaizdu, kas žvėriena Biržuose yra išties populiari.
Vaida pastebės, kad ši vieta išsiskiria ne tik eksponatais ar aplinka, bet ir ypatinga atmosfera, kurią kuria jos šeimininkai. Anot jos, atvykus čia juntamas nuoširdus svetingumas.
„Labiausiai žavi tai, kad ši vieta ir patys jos kūrėjai nėra tradiciniai muziejininkai. Jie – ūkininkai, kurie myli savo kraštą, vertina istoriją ir sugeba sukurti kažką, kas turi tikrą, ilgalaikę vertę“, – džiaugsis V. Poderytė-Bernatavičė.
Po pažinties su Sodeliškių dvaro sodyba, laidos vedėjai keliaus aplankyti Rinkuškius, kur įsikūrusi garsioji alaus darykla, o šalia jos – ir restoranas. Čia galima paragauti ne tik įvairiausio skonio alaus, bet ir sužinoti, kaip šis gėrimas naudojamas kulinarijoje.
„Mūsų alaus darykla žiūri į alų labai plačiai – neapsiribojame vien jo gamyba. Šiandien čia gimsta ne tik tradicinis alus, bet ir visai nauji produktai, kurie praturtina tiek kulinarinę, tiek gastronominę patirtį. Turime alszamiką – tarsi balzamiką, tik alaus pagrindu, puikiai tinkantį mėsai, žuviai ar salotoms. Be to, gaminame alaus actą, alaus karamelę, net alaus ledus. Taip pat kuriame įvairiausius patiekalus, kuriuose alus naudojamas kaip pagrindinis skonių elementas, suteikiantis jiems unikalumo ir charakterio“, – pasakos vietos ekskursijų vadovė A. Tamulėnaitė.
Paskutinė Vaidos ir Martyno stotelė Biržuose – viešbutis-restoranas-baras „Butenas“. Čia laidos vedėjai turės galimybę paragauti patiekalų, kuriuos ruoš virtuvės šefas, atvykęs tiesiai iš Sakartvelo.
Tačiau ši vieta žavi ne tik egzotiniais patiekalais – čia galima paragauti ir tradicinių lietuviškų skonių: nuo cepelinų iki šaltibarščių. O kad skonių pasirinkimas būtų dar didesnis, restorano meniu greitai papildys ir ispaniški patiekalai, nes būtent ši virtuvė vietos savininkui yra artimiausia širdžiai.
„Jeigu atvyksti į Biržus, šios vietos tiesiog negali praleisti. Tai – viešbutis su restoranu, baru, o čia dar ir naujas šefas – labai įdomu bus paragauti visko, ką jis siūlo. Nors, turiu prisipažinti – tiek daug ragauju, kad po šio sezono mano marškiniai turbūt jau nebeužsisegs per pilvą....“ – juoksis laidos vedėjas Martynas.
Jei ir jūs planuojate aplankyti Biržus, laidos vedliai dalinasi savo rekomendacijomis:
1. Biržų pilis – vienintelė išlikusi bastioninė pilis Lietuvoje, garsėjanti savo įspūdinga architektūra ir audringa istorija. Ji buvo pastatyta įtakingojo Radvilų giminės atstovo Kristupo Radvilos Perkūno kaip gynybinė tvirtovė ir galios simbolis Abiejų Tautų Respublikos laikais. Šiandien pilis – ne tik istorijos paminklas, bet ir kultūros centras: joje rengiamos parodos, edukacijos ir gastronominės patirtys. Šalia esantis restoranas „Pilies skliautai“ siūlo autentiškus patiekalus aristokratų stiliumi. O kalakutienos suktinukas su džiovintomis spanguolėmis, pistacijomis ir kreminiu sūriu, kriaušėmis ir agurkais skaninta bolivinė balanda, rabarbarų ir „prezidentės“ pyragaičiai nustebins pačius išrankiausius gurmanus. O taip pat pilyje vyksta ir įvairios edukacijos.
2. Sodeliškių dvaro sodyba – tikras atradimas istorijos ir kulinarijos mylėtojams. Čia veikia viešbutis, kuriame įrengti 32 patogūs kambariai, baseino zona su trimis pirtimis, pobūvių salės 30–120 asmenų renginiams bei konferencijų erdvė. Netoliese veikia ir autentiškas XX a. Aukštaitijos sodybos muziejus su veikiančiu 1924 m. pastatytu vėjo malūnu. Sodyboje verda gyvenimas – Buities muziejuje galima apžiūrėti visą autentišką sodybos ansamblį: gyvenamąjį namą, klojimą, kalvę, klėtį, tvartelį ir svirtinį šulinį. Kitame – senovinės technikos muziejuje – yra eksponuojami garo traktoriai, prieškariniai ir tarybiniai automobiliai, motociklai, autobusai, dviračiai, vaikiški vežimėliai, žaislai ir kiti įdomūs eksponatai. Sodybos teritorijoje taip pat galima pamatyti danielius, elnius, muflonus ir alpakas. Buities muziejuje taip pat pasirinktinai galima sudalyvauti maisto edukacijoje. Elnienos kepsnys su daržovių piure, naminiai sūriai, rauginti agurkėliai, lašinukai ir alus – būtent šių gardumynų čia ragavo ir Vaida su Martynu.
3. Rinkuškių alaus darykla ir restoranas „Alaus kelias“. Tai – Biržų krašto alaus darykla, kurioje laikomasi senų aludarystės tradicijų ir puoselėjamas lietuviškas amatų paveldas. Šioje darykloje vyksta ekskursijos, supažindinančios su alaus gamybos procesu, o restorane galima paragauti ne tik įvairių alaus rūšių, bet ir patiekalų, kuriuose alus naudojamas kaip ingredientas. Nuo 1991 m. „Rinkuškiai“ išsiplėtė ir tapo viena didžiausių lietuviško kapitalo alaus daryklų, eksportuojančių savo produkciją į užsienį. Aludarių šeimai ši vieta – ne tik verslas, bet ir Biržų krašto aludarystės tradicijų išsaugojimas, perduodant patirtį ateinančioms kartoms bei garsinant regiono vardą per unikalų ir autentišką alaus skonį.
4. Viešbutis-restoranas-baras „Butenas Wood Production“. Tai yra šeimos verslas Biržų rajone, garsėjantis tiek medienos apdirbimu, tiek svetingumo paslaugomis. Viešbutyje galima apsistoti tiek kambariuose, tiek ir namukuose, talpinančiuose iki 40 svečių, su pusryčiais, biliardu, baseinu, sauna, sūkurine vonia bei lauko vaikų žaidimų aikštele. Restorane įrengtos įvairios erdvės – jaukios salės viduje, baras, konferencijų salė bei vasarą veikianti terasa ant upės kranto, šalia užtvankos. Meniu siūlo platų pasirinkimą: nuo tradicinių lietuviškų patiekalų, tokių kaip cepelinai ar kugelis, iki tarptautinės virtuvės. O naujasis šefas iš Sakartvelo svečius kviečia paragauti ir autentiškų gruziniškų skonių.
Kulinarinių kelionių laida „Maisto kelias. Miestų receptai“ – šeštadieniais, 9 val. tik per TV3!
