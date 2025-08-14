Kalendorius
Rugpjūčio 14 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda: turima informacija apie Ruginienę leidžia tikėtis, kad ji sėkmingai dirbs premjere

2025-08-14 14:59 / šaltinis: BNS
2025-08-14 14:59

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad šiuo metu turima informacija apie socialdemokratų kandidatę Ingą Ruginienę leidžia tikėtis, kad ji sėkmingai dirbs premjerės pareigose.

Prezidento ir Vokietijos Federalinio Kanclerio Friedricho Merzo spaudos konferencija (nuotr. Roberto Riabovo)

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad šiuo metu turima informacija apie socialdemokratų kandidatę Ingą Ruginienę leidžia tikėtis, kad ji sėkmingai dirbs premjerės pareigose.

REKLAMA
1

„Taip, žinoma, kai kuriose detalėse mes galime pasikliauti tik jos atsakymais, kadangi negalima patikrinti jų, bet labai tikiuosi, kad tai yra visa ta informacija, kurią mes šiandien turime ir kad šitą informaciją įvertinę mes vis tiek galime tikėtis, kad ponia I. Ruginienė sėkmingai veiks premjero pareigose“, – LRT televizijos laidai „Dienos tema“ ketvirtadienį sakė G. Nausėda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot šalies vadovo, I. Ruginienės biografijoje yra detalių, kurios „reikalauja didesnio dėmesio“.

REKLAMA
REKLAMA

„Štai, kodėl pirmas mūsų susitikimas vyko net dvi valandas, tai ganėtinai neįprastai ilgas susitikimas“, – sakė jis.

REKLAMA

Viešojoje erdvėje I. Ruginienė sulaukė klausimų dėl giminių Rusijoje ir vizitų į šią šalį, vyro verslų bei per metus baigtų miškininkystės mokslų.

BNS rašė, kad I. Ruginienės kandidatūrą G. Nausėda Seimui pateikė ketvirtadienį. Tai jis padarė dukart susitikęs su pretendente.

Naujasis ministras pirmininkas bus skiriamas praėjusią savaitę atsistatydinus vis daugiau klausimų dėl verslo ir praeities sulaukusiam Gintautui Paluckui.

REKLAMA
REKLAMA

Keičiantis Vyriausybei, socialdemokratai taip pat vykdo konsultacijas dėl valdančiosios koalicijos atnaujinimo.

Jos sudėtis turėtų keistis, nes Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ atsisakė būsimojoje daugumoje dirbti su dabartine partnere „Nemuno aušra“.

Socialdemokratai taip pat vykdė konsultacijas dėl koalicijos su dabar opozicijoje esančia Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Prezidentas susitiko su kandidate į Ministrus Pirmininkus Inga Ruginiene (nuotr. Roberto Riabovo)
Nausėda pateikė Seimui Ingos Ruginienės kandidatūrą į premjeres (72)
Inga Ruginienė ir Gitanas Nausėda (BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Ruginienė po susitikimo su Nausėda: „Matau, kad ateityje galėsime puikiai dirbti su prezidentu“ (119)
Mindaugas Sinkevičius BNS Foto
Sinkevičius apie „Nemuno aušrą“ : mes linkę išgirsti įvairias prezidento pozicijas (5)
Remigijus Žemaitaitis (nuotr. Josvydo Elinsko)
Ruginienė: reikės rimtesnio pokalbio su Remigijumi Žemaitaičiu (22)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų