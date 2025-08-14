Nausėda: turima informacija apie Ruginienę leidžia tikėtis, kad ji sėkmingai dirbs premjere

„Taip, žinoma, kai kuriose detalėse mes galime pasikliauti tik jos atsakymais, kadangi negalima patikrinti jų, bet labai tikiuosi, kad tai yra visa ta informacija, kurią mes šiandien turime ir kad šitą informaciją įvertinę mes vis tiek galime tikėtis, kad ponia I. Ruginienė sėkmingai veiks premjero pareigose“, – LRT televizijos laidai „Dienos tema“ ketvirtadienį sakė G. Nausėda.
Anot šalies vadovo, I. Ruginienės biografijoje yra detalių, kurios „reikalauja didesnio dėmesio“.
„Štai, kodėl pirmas mūsų susitikimas vyko net dvi valandas, tai ganėtinai neįprastai ilgas susitikimas“, – sakė jis.
Viešojoje erdvėje I. Ruginienė sulaukė klausimų dėl giminių Rusijoje ir vizitų į šią šalį, vyro verslų bei per metus baigtų miškininkystės mokslų.
BNS rašė, kad I. Ruginienės kandidatūrą G. Nausėda Seimui pateikė ketvirtadienį. Tai jis padarė dukart susitikęs su pretendente.
Naujasis ministras pirmininkas bus skiriamas praėjusią savaitę atsistatydinus vis daugiau klausimų dėl verslo ir praeities sulaukusiam Gintautui Paluckui.
Keičiantis Vyriausybei, socialdemokratai taip pat vykdo konsultacijas dėl valdančiosios koalicijos atnaujinimo.
Jos sudėtis turėtų keistis, nes Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ atsisakė būsimojoje daugumoje dirbti su dabartine partnere „Nemuno aušra“.
Socialdemokratai taip pat vykdė konsultacijas dėl koalicijos su dabar opozicijoje esančia Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga.
