Kalendorius
Rugpjūčio 13 d., trečiadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė: pataisos dėl atsakomybės švelninimo „čekiukų“ bylose į Seimą nesugrįš

2025-08-13 21:38 / šaltinis: BNS
2025-08-13 21:38

Socialdemokratų kandidatė į premjeres Inga Ruginienė sako, kad į Seimą nebegrįš Baudžiamojo kodekso pataisos, kuriomis siūloma švelninti atsakomybę už valstybės tarnautojų, politikų piktnaudžiavimą.

Prezidentas susitiko su kandidate į Ministrus Pirmininkus Inga Ruginiene (nuotr. Roberto Riabovo)

Socialdemokratų kandidatė į premjeres Inga Ruginienė sako, kad į Seimą nebegrįš Baudžiamojo kodekso pataisos, kuriomis siūloma švelninti atsakomybę už valstybės tarnautojų, politikų piktnaudžiavimą.

REKLAMA
2

„Tokia pataisa, kokia ėjo, neturi eiti ir neis, tas sprendimas jau padarytas, išimta iš darbotvarkės ir, aš manau, šita pataisa atgal į darbotvarkę nesugrįš“, – LRT laidai „Dienos tema“ trečiadienį sakė I. Ruginienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

BNS rašė, kad Seimas po svarstymo birželį pritarė Baudžiamojo kodekso pataisoms, kad valstybės tarnautojai ir jiems prilyginami asmenys už piktnaudžiavimą būtų baudžiami tik tuo atveju, jeigu padarytų didelę turtinę žalą.

REKLAMA
REKLAMA

Pagal projektą, didele turtine žala būtų laikoma ta, kurios dydis viršija 400 minimalaus gyvenimo lygio (MGL) dydžio sumą, bet neviršija 900 MGL dydžio sumos. Šiuo metu tai būtų nuo 20 tūkst. eurų iki 45 tūkst. eurų. Labai didelė turtinė žala prasidėtų nuo 900 MGL dydžio sumos.

REKLAMA

Dabar galiojančiame Baudžiamajame kodekse kalbama apie didelę žalą, nenurodant, ar ji turtinė, ar neturtinė. Dėl to nėra nustatyta, kokia žala laikoma didele, vertinant ją eurais.

Visose vadinamosiose „čekiukų“ bylose politikai, tarp kurių yra ir daug socialdemokratų, kaltinami ne tik turtinės žalos padarymu savivaldybei – ji dažniausiai siekia kelis tūkstančius eurų, bet ir didelės neturtinės žalos padarymu valstybei, nes buvo pakirstas pasitikėjimas valstybės institucija.

REKLAMA
REKLAMA

Šis kaltinimas greta kitų sudaro prielaidas skirti griežtesnę bausmę ir baudžiamojo poveikio priemonę – kurį laiką eiti pareigas.

Pakeisti Baudžiamąjį kodeksą valdantieji socialdemokratai siekė priimti skubos tvarka paskutinę pavasario sesijos dieną, birželio 30-ąją, tačiau dėl galimo procedūrinio pažeidimo klausimas išbrauktas iš darbotvarkės.

Seimo Etikos ir procedūrų komisija konstatavo, kad sprendimas į svarstymo stadiją grąžinti pataisas ir joms taikyti priėmimą skubos tvarka pažeidė statutą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Be to, prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius teigė, kad Seimas buvo įspėtas, jog priėmus pataisas, jos sulauks valstybės vadovo veto.

Pataisas kritikuoja ne tik dalis politikų, bet ir teisėsauga. Jų teigimu, panaikinus atsakomybę už valstybei padarytą neturtinę žalą, dalis ikiteisminių tyrimų žlugs, jau nuteisti asmenys galės prašyti panaikinti bausmes.

Seimo teisininkai savo ruožtu įžvelgė galimą projekto prieštaravimą Konstitucijai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų