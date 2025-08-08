Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė vienam ministrui turi klausimų: „Tikrai turėsime detalų pokalbį“

2025-08-08 10:28 / šaltinis: ELTA
2025-08-08 10:28

Politiniuose kuluaruose diskutuojant, kad naujajai premjerei ir laikinajam finansų ministrui Rimantui Šadžiui gali sunkiai sektis surasti bendrą kalbą, pretendentė į Vyriausybės vadoves Inga Ruginienė neslepia – klausimų šiam Ministrų kabineto nariui turi.

Inga Ruginienė (nuotr. Elta)

Politiniuose kuluaruose diskutuojant, kad naujajai premjerei ir laikinajam finansų ministrui Rimantui Šadžiui gali sunkiai sektis surasti bendrą kalbą, pretendentė į Vyriausybės vadoves Inga Ruginienė neslepia – klausimų šiam Ministrų kabineto nariui turi.

1

„Tikrai turėsime detalų pokalbį, nes aš jam turiu klausimų“, – Eltai sakė I. Ruginienė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visgi politikė nepanoro komentuoti neformalių politikų kalbų apie galimai susvyravusias R. Šadžiaus galimybes tęsti darbus 20-ojoje Vyriausybėje. 

„Visada vadovaujuosi tokiu principu, kad pradžiai reikia susitikti, pasišnekėti ir tik tada daryti sprendimus“, – teigė I. Ruginienė. 

„Visus vertinimus galėsiu padaryti tada, kai susitiksiu su kiekvienu ministru akis į akį“, – pridūrė ji.

Socialdemokratė tik abstrakčiai pažymėjo, kad natūralu, jog tiek R. Šadžius, tiek ji ir bet kuris kitas ministras turės įsivertinti, ar darbus tęsiančioje komandoje yra pakankamai sąlyčio taškų.

„Ne tik vadovas turi (tikti – ELTA) savo komandos nariui, bet ir komandos narys turi įsivertinti, ar jam tas vadovas tinka. Po pokalbių darysiu išvadas“, – apibendrino I. Ruginienė. 

ELTA ketvirtadienį rašė, kad politiniuose užkulisiuose keliami klausimai dėl galimybių R. Šadžiui tęsti darbus. Esą dalies socialdemokratų netenkino ministro komunikacija su valdančiosios daugumos nariais bei laikysena priimant sprendimus dėl mokesčių reformos. Taip pat kalbama, kad didelės chemijos nebuvo ir R. Šadžiui bendraujant su I. Ruginiene. 

Penktadienį prezidentas Gitanas Nausėda susitiks su į premjeres deleguota socialdemokrate I.Ruginiene aptarti pareigas einančių ministrų, galimų pokyčių Vyriausybėje bei kitų aktualiausių klausimų. 

