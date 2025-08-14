Prezidentas turi pastabų bene kiekvienam ministrui: „aušriečiams“ durys į Vyriausybę liks uždarytos

„Aš tikrai turiu pasamprotavimų ir turiu pastabų praktiškai kiekvienam ministrui, net ir tiems ministrams, kurie siejami su manimi“, – „LNK Žinioms“ ketvirtadienį sakė šalies vadovas.
Vyriausybėje dirba buvęs prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Kęstutis Budrys.
G. Nausėda sakė turintis jam klausimų dėl diplomatinio korpuso. Anot jo, pastaruoju metu Prezidentūra mato kandidatų vadovauti diplomatinėms atstovybėms badą.
Prezidentas taip pat pakartojo nematantis aplinkos ministro Povilo Poderskio būsimojoje Vyriausybėje.
„Tikrai manau, kad žmogus galėjo padaryti šioje srityje daugiau, nesukelti abejonių dėl to, ar neatstovauja tam tikrų lobistinių organizacijų interesams, galėjo susilaikyti ir nuo kosminių objektų stebėjimo tolimose pasaulio šalyse“, – sakė G. Nausėda.
Naujienų portalas „15min“ ketvirtadienį pranešė, kad vėjo energetikos verslo lobistu prieš sugrįžimą į politiką dirbęs P. Poderskis jau būdamas aplinkos ministru pats dalyvavo rengiant liberalesnę jų poveikio paukščiams tvarką, palankią vėjo elektrinių vystytojams.
Žiniasklaida pastaruoju metu kėlė klausimą ir dėl P. Poderskio komandiruotės į Prancūzijos Gvianą, esančią Pietų Ameriką.
„Aušriečių“ į Vyriausybę toliau neskirtų
G. Nausėda taip pat patvirtino, kad neskirs „Nemuno aušros“ narių į būsimąją Vyriausybę, formuojamą praėjusią savaitę atsistatydinus premjerui Gintautui Paluckui.
Tokį reikalavimą jis kėlė ir G. Palucko kabinetui, kai socialdemokratai rudenį nusprendė įtraukti „Nemuno aušrą“ į valdančiąją koaliciją.
„Netiesiogiai jis (prezidentas – BNS) gali nustatyti tam tikras linijas, ką aš, pavyzdžiui, esu nustatęs „Nemuno aušros“ atveju pirmojoje G. Palucko Vyriausybėje ir ko buvo laikomasi, tai yra nepartinių ministrų skyrimas. Tokių pačių nuostatų laikausi ir dabar“, – teigė šalies vadovas.
„Aušriečiams“ pagal koalicijos sutartį priklauso aplinkos, teisingumo ir žemės ūkio ministrų postai, juos užima nepartiniai ministrai P. Poderskis, Rimantas Mockus ir Ignas Hofmanas.
Visgi „Nemuno aušros“ būsimoje valdančiojoje koalicijoje gali nelikti, nes dabartiniai daugumos partneriai – Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ – pareiškė nebegalintys kartu dirbti su šia politine jėga.
Tai reiškia, kad socialdemokratams norint koalicijoje turėti daugiau nei 71 balsą, daugumą jie turės formuoti su „aušriečiais“ ir dabar opozicijoje esančiais „valstiečiais“ arba su demokratais ir „valstiečiais“.
Su visomis trimis partijomis socialdemokratai šią savaitę surengė konsultacijas, o galutinį sprendimą dėl koalicijos sudėties žada sekmadienį.
G. Nausėda nesiėmė vertinti, kuri koalicija jam būtų priimtinesnė.
„Koalicijos aspektu prezidentas neturi konstitucinės teisės kištis ir sakyti, kad man tai patinka ar tai nepatinka“, – kalbėjo prezidentas.
Visgi jis teigė, kad „aušriečių“ įtraukimas į naują daugumą keltų rizikų dėl to, kad teismas dar nėra priėmęs sprendimo dėl kaltinimų kurstymu partijos lyderiui Remigijui Žemaitaičiui, be to, neseniai buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl „Nemuno aušros“ finansavimo prieš Seimo rinkimus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!