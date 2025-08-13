Politologai: ministrų keitimus gali stabdyti prezidento globa saviems ir partijų kova dėl įtakos

Politikos apžvalgininkas Kęstutis Girnius mano, kad reikėtų pakeisti užsienio reikalų, švietimo ir aplinkos ministrus, tačiau kai kuriuos pokyčius esą gali sustabdyti prezidento parama savo žmonėms.
„Manau, užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį reikėtų keisti, bet tai neįmanoma, nes jis yra prezidento žmogus ir prezidentas jį gins iki galo.
Taip pat, manau, reikėtų keisti švietimo ministrę Ramintą Popovienę – egzaminų problemos įvyko jos vadovaujamoje ministerijoje, todėl ji turėtų trauktis.
Dar turėtų pasitraukti aplinkos ministras Povilas Poderskis, nes „Nemuno aušra“ sieks savo žmogaus šioje pozicijoje.
Tokie pokyčiai galimi, prezidentas čia irgi turės reikalų, bet jis bandys vetuoti bent vieną ar du siūlomus kandidatus“, – svarstė jis.
Pašnekovas pasidalino savo mintimis, kad dėl kai kurių minimo Raimondo Šukio, kaip potencialaus teisingumo ministro, jis neturi aiškios nuomonės, o ministrų atsakomybę turėtų užtikrinti sveikas protas ir tradicijos, o ne smulkiai surašytos taisyklės.
„Apie R. Šukį, galimą teisingumo ministrą, neturiu tvirtos nuomonės ir nenoriu spėlioti. Aiškesnių taisyklių dėl ministrų atsakomybės nereikia.
Jei bandytume viską smulkiai surašyti, liktų spragų ir išeitų dirbtinis dokumentas.
Politinę atsakomybę turi lemti sveikas protas, sąžiningumas, tradicijos ir praktika, o ne detalios instrukcijos, kurios politikoje neveikia“, – komentavo ekspertas.
Pasak politologo Vytauto Dumbliausko, socialdemokratai ministro postus laiko politinio „grobio“ objektu, suteikiančiu valdžią, finansinę naudą ir galimybę paskirti savus žmones.
„Socialdemokratai šiuo atveju turi savo interesą. Jie paskaičiuoja, kokie žmonės yra jiems naudingi – vyksta politinė kova.
Ministro postas – tai ir pinigai, ir galimybė paskirti savo pavaduotojus bei patarėjus. Tai savotiškas „grobis“ – užvaldoma ministerija.
Čia nėra jokio asmeninio pykčio, tai tiesiog politika: kovojama dėl valdžios, o gavus valdžią – kovojama dėl postų, iš kurių gyvena partijos nariai“, – dalinosi mintimis jis.
Pašnekovo nuomone, socialdemokratų vadovybė spręs ministrų likimą, o kultūros ir finansų ministrai gali būti keičiami dėl jų darbo trūkumų ir neatskaitingumo parlamentui.
„Viskas priklausys nuo to, kaip socialdemokratų vadovybė vertins vieno ar kito ministro darbą. Buvo užsiminta, kad kultūros ministras (laikinasis) Šarūnas Birutis gali būti pakeistas.
Taip pat girdėjosi kalbų apie finansų ministrą (laikinąjį) Rimantą Šadžių – net tarp socialdemokratų viešai buvo pasipiktinimo, jog jis neateidavo į Seimo komitetų posėdžius, siųsdavo viceministrą, rengė mokesčių reformą, bet pats nepaaiškindavo parlamente, ką sumanęs.
Seimo nariai dėl to įsižeidžia, nes ministras yra atskaitingas parlamentui, o jį patvirtina parlamento dauguma“, – pasisakė politologas.
V. Dumbliauskas, kalbėdamas apie Jūratę Zailskienę, kaip potencialią socialinės apsaugos ir darbo ministrę, atsiliepė apie ją neigiamai.
„Žinau tik tiek, pavyzdžiui, apie Jūratę Zailskienę: ji buvo viena iš iniciatyvos pakeisti Baudžiamąjį kodeksą dėl „čekučių“ bylos autorių – pasiūlymas leisti vogti iki 20 tūkst. eurų vertės turtą.
Tokia idėja, mano akimis, absurdiška, nes kodeksas ilgai kurtas, veikia, ir net prokurorai bei Specialiųjų tyrimų tarnyba viešai pasisakė prieš tokį siūlymą.
Tai, mano manymu, rodo, kad pasiūlymas buvo neapgalvotas. Kalbant apie R. Šukį, jis kažkada buvo sveikatos apsaugos ministras ir vidaus reikalų ministras. Nei gerų, nei blogų darbų ypatingai neįsiminė – buvo toks neutralus ministras.
Neatmetu, kad partijos jį išmetė už kažką, o dabar jis atsidūrė Remigijaus Žemaitaičio suburtoje kompanijoje, kurioje yra Skardžius, ir kiti – publika aiški“, – kalbėjo jis.
Anot politologo, ministrų atsakomybę ir įstatymų pokyčius lemia Seimo dauguma, kuri dažniausiai gina savo interesus, o realūs pakeitimai įvyksta tik esant dideliam visuomenės spaudimui.
„Dėl aiškesnių taisyklių ministrų atsakomybei – viską lemia Seimo dauguma. Ministrai vykdo Vyriausybės programą, o Seimo dauguma, paskyrusi ministrą, dažniausiai nekritikuos savų.
Vyriausybės įstatyme yra reglamentavimas, bet jei Seimo dauguma nenori keisti kažko, niekas ir nepasikeis.
Pavyzdžiui, buvo siūlyta reglamentuoti Seimo narių darbo laiką ir atostogas – Seimas atmetė. Politikai taip tvarko įstatymus, kad jie būtų naudingi jiems patiems, o ne piliečiams.
Jei kažkas ir pasikeistų, tai tik esant labai dideliam visuomenės spaudimui – pavyzdžiui, jei Seimą apsuptų šimtas tūkstančių žmonių ir pareikalautų pakeitimų“, – kalbėjo V. Dumbliauskas.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad jei nesikeistų dabartinės valdančiosios koalicijos sudėtis, socialinės apsaugos ir darbo ministre gali būti skiriama parlamentarė, socdemė J. Zailskienė, o teisingumo ministru – partijos „Nemuno aušra“ atstovas, Seimo narys R. Šukys, remdamasis šaltiniais, pranešė portalas „lrt.lt“.
J. Zailskienė šiuo metu Seime eina Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko pavaduotojos pareigas.
„Nemuno aušra“ frakcijos parlamente narys R. Šukys anksčiau yra dirbęs vidaus reikalų ir sveikatos apsaugos ministru. Šiuo metu politikas parlamente eina Seimo pirmininko pavaduotojo pareigas.
Tęsiantis deryboms dėl naujų koalicijos rėmų, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) derybinė grupė antradienį išplatino laišką partiečiams, kuriame tvirtina, kad „Nemuno aušros“ ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovai brėžia vieni kitiems raudonąsias linija dėl bendro darbo.
