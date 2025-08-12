Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Jansonas apie būsimą Ministrų kabineto formavimą: visus kandidatus vertinsime nuo nulio, vienodai

2025-08-12 09:08 / šaltinis: ELTA
2025-08-12 09:08

Formuojant naująją Vyriausybę, prezidentas Gitanas Nausėda turės klausimų visiems Gintauto Palucko kabinete dirbusiems ministrams, sako šalies vadovo patarėjas Frederikas Jansonas. Pasak jo, tiek šiuo metu laikinai pareigas einantys ministrai, tiek nauji kandidatai bus vertinami vienodai.

Frederikas Jansonas (nuotr. Josvydo Elinsko)

Formuojant naująją Vyriausybę, prezidentas Gitanas Nausėda turės klausimų visiems Gintauto Palucko kabinete dirbusiems ministrams, sako šalies vadovo patarėjas Frederikas Jansonas. Pasak jo, tiek šiuo metu laikinai pareigas einantys ministrai, tiek nauji kandidatai bus vertinami vienodai.

3

„Apibrėžkime, kad Vyriausybės sudarymas iš tiesų vyksta nuo nulio. Ar tai ministrai, kurie jau ėjo pareigas, ar tai bus kažkokie nauji kandidatai – visus vertinsime nuo nulio, vienodai. Prezidentas kviesis pokalbiams, prezidentas aiškinsis, ką jie planuoja daryti, jeigu jau turi tam tikrą patirtį – ką jie padarė ir kaip viskas vyksta. Sakykime, visi tiems pokalbiams bus vienodai patogiose ar nepatogiose startinėse pozicijose“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė F. Jansonas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tiesa, G. Nausėdos patarėjas įvardijo kelis ministrus, dėl kurių prezidentui kyla klausimų. Vienas jų – Aplinkos ministerijai vadovaujantis Povilas Poderskis. Pirmadienį skelbta, kad politikas išvyko į komandiruotę Prancūzijos Gvianoje. Buvęs ministras, liberalas Simonas Gentvilas tokią viešnagę kritikavo.

„Tiek apie poną Mockų (bus klausimų – ELTA), tiek turbūt pastaroji aplinkos ministro kelionė į Prancūzijos Polineziją kelia daugybę klausimų ir suprantu, kad pirmiausiai tiek premjerė (...) turbūt kels klausimus savo Ministrų kabinetui. Kitas dalykas – partijos kelia tuos klausimus. Trečias dalykas – prezidentas be abejo kels (klausimus – ELTA). Tai permainų Ministrų kabinete neišvengiamai bus ir turbūt pakankamai nemažai“, – dėstė F. Jansonas.

E. Sabučiui specialiojo liudytojo statusas netrukdo būti ministru

F. Jansonas taip pat įvertino šiuo metu teisėsaugos akiratyje atsidūrusio susisiekimo ministro Eugenijaus Sabučio perspektyvas tęsti ministro darbą. Praėjusią savaitę paaiškėjo, kad politikui suteiktas specialiojo liudytojo statusas vadinamojoje Jonavos „čekiukų“ byloje.

„Tas specialiojo liudytojo statusas, kol niekas nepasikeitė, netrukdo būti ministru, bet pripažinkime, kad su tokiu statusu pradėti premjero karjerą būtų daugiau nei juokinga“, – vertino G. Nausėdos vyriausiasis patarėjas.

ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę.

Kandidatė jau buvo susitikusi su prezidentu Gitanu Nausėda, trečiadienį planuojamas dar vienas politikų pokalbis. Jeigu kandidatūra šalies vadovui tiks, ji bus teikiama Seimui.

Savo ruožtu parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.

Tiesa, atsistatydinus G. Palucko Vyriausybei, diskutuojama ir dėl pokyčių valdančiojoje koalicijoje. Laikinasis LSDP pirmininkas M. Sinkevičius yra teigęs, jog pirmtako vietoje nebūtų formavęs valdančiosios daugumos su R. Žemaitaičio vedama „Nemuno aušra“, tačiau pastaruoju metu kalba, jog svarbu užtikrinti valdančiosios daugumos stabilumą.

Savo ruožtu klaida koaliciją su „Nemuno aušra“ vadinęs Seimo pirmininkas, valdančiosios daugumos partnerės Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis S. Skvernelis teigė – jo vedama politinė jėga diskutuos apie galimą tolimesnį darbą su „aušriečiais“.

Nulis vertins kitus nulius
Nulis vertins kitus nulius
2025-08-12 09:13
Bus smagu. O jau visiems prezidentūros jansonams tai bus tikra šventė, galės parodyti tiems kandidatams kas čia načalnikas.
Atsakyti
Jonas
Jonas
2025-08-12 09:31
O kaip vertinsite? Pagal tai kiek sugebėjo įnešti į partijų juodasias buhalterijas? Ar prezidentūra irgi jau dalyvauja "grobio" dalybose?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
