Iš ekspertų lūpų – neraminanti žinia socialdemokratams: jei taip ir toliau, pralenks ne tik populiarumu

Politologas, filosofas Kęstutis Girnius sako, kad politiniai reitingai yra menkaverčiai ir trumpalaikiai, nes jie labiau primena grožio konkursą nei realų lyderystės vertinimą, kaip rodo ir I. Šimonytės pavyzdys.
„Aš asmeniškai daug reikšmės tiems reitingams neskiriu. Jie yra skelbiami kas mėnesį, kas antrą mėnesį, bet daug ko, mano manymu, nereiškia.
I. Šimonytė, pavyzdžiui, dabar, kai ji nebėra premjerė, kurį laiką gali būti populiari, bet kai pati ji buvo premjerė, žmonės į ją žiūrėjo gerokai kritiškiau. Ir, atvirai tariant, jos, kaip premjerės, darbas nebuvo labai sėkmingas. Tai čia yra toks grožio konkursas“, – pasisakė ekspertas.
Jis šiuos reitingus lygina su trumpalaikėmis madomis, teigdamas, kad nors šiuo metu I. Šimonytė yra populiari, tai neturi realios politinės reikšmės, nes konservatoriai artimiausiu metu vis tiek nelaimės rinkimų.
„Čia kaip vieną dieną blondinės patinka, kitą dieną – rudaplaukės. Tai šį kartą I. Šimonytė patiko, nes surinko daugiausiai tų balų, bet aš nemanau, kad tai daug ką reiškia.
Vis dėlto konservatoriai dar 7-erius metus nelaimės rinkimų, tai ji gali džiaugtis reitingais, bet negalės džiaugtis valdžia“, – teigė pašnekovas.
Politologas svarsto, kad S. Skvernelio reitingų augimą gali lemti jo matomumas viešoje erdvėje kaip Seimo pirmininko bei bandymas pozicionuotis kaip priešprieša R. Žemaitaičiui, nors pats nėra tikras dėl tikslių priežasčių.
„O vis tiek žiūrime į tą bendrą vaizdą – ne į vieną, o į kelias apklausas. Tendenciškai, S. Skvernelis labai kelia savo reitingus – nuo 7 proc. iki 9 proc. pakilo, pavyzdžiui, šį mėnesį, ir jo reitingai visada gana aukšti. Gal galit įsivaizduoti, kas tai lemia?
Tai aš irgi nežinau. Vienas dalykas, kad jis vis dėlto yra Seimo pirmininkas ir sulaukia daug spaudos dėmesio, daug ką komentuoja, kartais protingai, kartais neprotingai, bet sulaukia.
Ir dabar jis šiek tiek vaizduojasi kaip tas, kuris bandys apsaugoti Lietuvą nuo R. Žemaitaičio. Tai gal tas truputį ir prisideda“, – komentavo pašnekovas.
K. Girnius abejoja šių apklausų patikimumu, nes jos, jo manymu, atliekamos per greitai ir nepakankamai reprezentatyviai, todėl labiau tarnauja apklausų organizacijų savo reklamai nei tikram visuomenės nuomonės atspindėjimui.
„Nu tai aš manau, kad tos apklausos daromos gana greitai. Kai jos tokios dažnos, nežinau, ar jie tikrai atsirenka tinkamą gyventojų skaičių, ar tie duomenys tikrai būdingi visai Lietuvai.
Ta prasme, jei apklausos būtų daromos kas pusmetį, jei būtų nuosekliai tam rengiamasi, jei stengiamasi pasiekti konkretų žmogų – paskambinti vieną kartą, jei neatsiliepia, dar kartą – tai būtų kitaip.
O dabar tai yra toks skubus dalykas, kuris iš dalies leidžia ir pačioms apklausų organizacijoms save šiek tiek pasireklamuoti. Aš tikrai tuos mėnesinius reitingus vertinu ne itin reikšmingai. Čia yra kuriozas“, – tarė jis.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad tinkamiausia kandidate į premjerus gyventojai laiko praėjusią kadenciją Vyriausybei vadovavusią I. Šimonytę, skelbia portalo „Delfi“ užsakymu liepos 18–25 dienomis atliktas naujausias bendrovės „Sprinter“ tyrimas. Tuo metu partijų reitingų lentelėje lyderės poziciją išlaiko Tėvynės sąjunga–Lietuvos krikščionys demokratai (TS–LKD).
Apklausos rezultatai rodo, kad 12,5 proc. respondentų matytų I. Šimonytę kaip tinkamiausią kandidatę į ministro pirmininko pareigas. Tuo metu birželį buvusią premjerę palankiai vertino 8,7 proc. apklaustųjų.
Antroje vietoje pagal populiarumą rikiuojasi dabartinis Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis – jo tinkamumą Vyriausybės vadovo pareigoms mato 9 proc. respondentų, kai birželį jį palankiai vertino 7 proc. apklaustųjų.
Su 7,2 proc. palaikymo trečioje vietoje atsidūrė liberalams vadovaujanti Viktorija Čmilytė–Nielsen. Birželį jos tinkamumą premjero pareigoms matė 6,1 proc. apklaustųjų.
Dabar jau atsistatydinusį premjerą G. Palucką, kaip tinkamą asmenį užimti Vyriausybės vadovo pareigas, liepą matė 6,5 proc. Tiesa, birželį šis skaičius siekė 7,5 proc.
Anksčiau naujienų portale tv3.lt apie paskutinį kartą pateiktus politinius reitingus liepos mėnesio pradžioje, politologas Vytautas Dumbliauskas sakė, kad tuo metu socialdemokratai dar nebuvo praradę visuomenės palaikymo, bet įtarėm kad ateityje tai gali pasikeisti. Jis taip pat įvertino G. Palucko vaidmenį pastarųjų skandalų apsuptyje.
Jau tuo metu buvusiam premjerui G. Paluckui politologas Pašnekovo nuomone, socialdemokratų partija iš tiesų degraduoja, o tai matyti iš neskaidrių sprendimų, tokių kaip Baudžiamojo kodekso pataisos, leidžiančios išvengti atsakomybės už dideles vagystes, bei vadovybės veiksmai, kurie nuvilia net anksčiau gerbtus politikus.
„Čia praėjo pusę metų [nuo naujojo Seimo sudarymo], aišku, Vilija Blinkevičiūtė išdūrė visus, bet vis tiek rinkėjai, bent jau tie kairėji, dar kol kas, matyt, tikisi iš šios partijos kažkokių gerų sprendimų. Tačiau tų sprendimų, kaip matome, nėra ir nebus, nes partija akivaizdžiai degraduoja, mano galva. Tą rodo daugybė pavyzdžių, kaip pono Arūno Dudėno išgelbėjimas.
Dabar labai staigiai bus stumiamos Baudžiamojo kodekso pataisos, kurios leis vogti iki 20 tūkstančių eurų, ir byla net nebus keliama, tai yra siaubas. Aš net nežinau, man trūksta žodžių, kas ten įvyko toje partijoje. Vilius Semeška, kurį aš gerbiau kaip Seimo narį, kaip teisininką – jis yra vienas aktyvių šitų pataisų iniciatorių“, – komentavo jis.
