Gyventojai ir toliau renkasi keliones automobiliu: atskleidė, dėl ko nevažinėja viešuoju transportu

Siekiant sumažinti spūstis itin svarbu, kad kuo daugiau automobilių vairuotojų persėstų į viešąjį transportą. Tačiau sostinės vairuotojai iškeisti patogios automobilio sėdynes į autobuso ar troleibuso kėdę dar neketina. Kodėl?
Iš automobilių dar nelips
Nepaisant tobulėjančio viešojo transporto parko, dalis vairuotojų šiomis paslaugomis nusivylę. Naujienų portalas tv3.lt vairuotojų domėjosi, kodėl automobiliai vis dar išlieka jų pagrindine susisiekimo priemone.
„Važinėčiau viešuoju transportu, tačiau mane netenkina jo būklė. Dabar yra naujų troleibusų, tačiau man iki darbo ir atgal reiktų važiuoti autobusu, o daugumos, kur atvažiuoja iki manęs, būklė liūdna“, – teigė vairuotojas Mantas.
„Tiesiog per silpnai išvystyta infrastruktūra. Tie patys autobusai ar troleibusai stovi viename kamštyje su automobiliais, tai realiai nesutaupai laiko, o prie viso to tenka stovėt susigrūdus piko valandomis“, – pareiškė Ugnė.
O štai vairuotojas Martynas teigia ketinantis keliones nuosavu automobiliu pakeisti į viešąjį transportą.
„Ketinu pradėti naudotis dažniau. Anksčiau, kai kursavo tie senoviniai čekoslovakiški troleibusai, apie šią idėją net negalvojau, bet dabar troleibusų parkas neblogai atsinaujinęs. Jau važiavau, patiko, tikrai važinėsiu dažniau“, – pasakojo Martynas.
Paklaustas, kodėl jo nuomone daugelis vairuotojų vengia viešojo transporto. Pašnekovas teigė manantis, kad pagrindinė priežastis yra per retas autobusų kursavimas.
„Kai kurie autobusai labai retai važiuoja, o per spūstis laukti tenka dar ilgiau. Jei greitojo autobuso laukti reikia 10–15 minučių, kodėl jis vadinasi greituoju. Žmonės laukia stotelėse, vėliau nebetelpa“, – skundėsi vairuotojas.
O štai vairuotoja Ignė viešajame transporte tiesiog nesijaučia saugiai. Anot jos, anksčiau kelionėse pasitaikydavo pavojingų keleivių, kurie ją išgąsdino.
„Dažnai tenka važiuoti į Naujininkus, visi žinome, koks čia nesaugus rajonas. Kažkada važiavau autobusu, pristojo apsvaigęs vyras. Taip pat dažnai važinėja ir visokie paaugliai, garsiai šneka, keikiasi, rūko elektronines cigaretes“, – nuogąstavo pašnekovė.
Į viešąjį transportą Ignė teigė daugiau nekelsianti kojos. Anot jos, vairuotojai dažnai nemato, kas vyksta galinėje autobuso dalyje, todėl keleiviai kartais elgiasi įžūliai.
Paskutinė dieną aktyvuoti
Viešasis susisiekimas nėra nemokamas. Daugelį Vilniaus gyventojų šiemet papiktino pigiausių pusvalandinių bilietų panaikinimas – po protestų atitinkamą sprendimą savivaldybės taryba turėjo pakeisti. Kaip ten bebūtų, nauji bilietai – daug brangesni.
Bet tai – dar ne pabaiga. Pasirodo, yra daugiau kaip 1 mln. nepanaudotų senų bilietų. Ir jais nebus galima apmokėti kelionės jau nuo spalio 1 d.
Tuomet norintys susigrąžinti pinigus už juos turės teikti atitinkamą prašymą. O, prašymo nepateikus per 3 mėn., žmonių pinigus savivaldybė tiesiog pasiims nesuteikusi jokios paslaugos.
Vilniaus miesto savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“, save tapatinanti su prekės ženklu „Judu“ (nors tokiu pavadinimu veikia įmonė Kaune), neseniai rekomendavo keleiviams viešojo transporto bilietus, įsigytus iki liepos 1 d., aktyvuoti iki rugsėjo 30 d.
Nuo spalio 1 d. jų aktyvuoti nebus galimybės, tačiau už juos bus galima susigrąžinti pinigus iki metų pabaigos, nurodė „Susisiekimo paslaugos“.
„Svarbu žinoti, kad visi seni bilietai, kurie bus aktyvuoti iki rugsėjo 30 d., galios visą biliete nurodytą laikotarpį – metiniai bilietai galios metus, mėnesiniai – mėnesį ir t. t.“ – pranešime aiškino įmonė.
Pinigus galima susigrąžinti tik už neaktyvuotus bilietus. Norint susigrąžinti lėšas, reikia užpildyti specialią užklausos formą. Ir tai galima padaryti tik internetu.
Jeigu prašymas nebus pateiktas, už pilietus išleistus gyventojų pinigus savivaldybė tiesiog nusavins.
Transporto parkas smarkiai tobulėja
Vilniaus viešojo transporto komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vadovė Gintarė Žalytė-Štarienė informuoja, kad darbo dienomis į gatves išvažiuoja 503 VVT transporto priemonės: 181 troleibusas ir 322 autobusai.
Ji minėjo, kad dėl nuolat atliekamų troleibusų parko atnaujinimų, senųjų „Škoda 14 Tr“ troleibusų keliuose jau greit nebematysime.
„Šiuo metu vyksta 81 ilgesnių triašių, 18 metrų ilgio, „Solaris Trollino 18“ troleibusų gamyba. Į gatves dar išvažiuoja iki 30 senųjų troleibusų „Škoda 14 Tr“, tačiau kitąmet jie bus pakeisti naujais“, – teigė G. Žalytė-Štarienė.
VVT atstovė taip pat minėjo, kad vyksta ne tik 145 naujų elektrinių, bet ir 16 vandenilinių autobusų įsigijimo procedūros. Naujieji autobusai pakeis jau ne vieną dešimtį metų keliuose kilometrus sukančius „Volvo 7700“ ir „7700a“ autobusus.
G. Žalytė-Štarienė aiškino, kad į reisus darbo dienomis išleidžiama nuo 45 iki 60 „Volvo“ autobusų. Tai maždaug nuo 14 iki 19 proc. visų darbo dienomis išvažiuojančių autobusų.
Kalbėdama apie keleivių saugumą vykstant viešuoju transportu VVT atstovė teigė, kad visose naujose transporto priemonėse įrengtos vaizdo stebėjimo kameros. Ji tikino, kad kameros bus ir naujai įsigyjamose troleibusuose bei autobusuose.
„Tai padeda užtikrinti keleivių ir vairuotojų saugumą bei leidžia fiksuoti netinkamo elgesio atvejus“, – pasakojo G. Žalytė-Štarienė.
Anot VVT atstovės, pagal Keleivių ir bagažo vežimo taisykles, vairuotojai turi teisę sudrausminti netinkamai besielgiančius keleivius, o jei šie ir toliau nesilaiko tvarkos – išlaipinti juos iš transporto priemonės. Vis dėlto, svarbiausia yra pati maršruto eiga.
„Vairuotojai pirmiausia atsako už saugų maršruto vykdymą, todėl kiekvieną situaciją privalo įvertinti individualiai – ar įsitraukti į konfliktą yra saugu, ar reikalinga policijos pagalba. Kilus rimtesniems incidentams salone transporto priemonė stabdoma ir kviečiami pareigūnai“, – teigė G. Žalytė-Štarienė.
Ji minėjo, kad pačių keleivių elgesys tokiose situacijose taip pat labai svarbus. Neabejingi keleiviai padeda ne tik vairuotojui, bet ir visiems kitiems keleiviams.
Straipsnio autorius yra Rokas Andruškevičius, atliekantis praktiką naujienų portale tv3.lt
