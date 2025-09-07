Vilniaus gatvėse du vaikinai važiavo įsikibę į troleibuso galą – įspėja, kad tai gali būti mirtina

Užfiksuoti vaizdai iš Vilniaus, kaip du nepilnamečiai vaikinai pavojingai važiuoja įsikibę už troleibuso galo. Maža to, vienoje rankoje ir telefonas – matyt, jaunuoliai nusprendė ir įamžinti tokią neeilinę ir pavojingą kelionę. Vaizdo įrašas atsirado socialiniuose tinkluose. Viskas įvyko Antakalnio mikrorajone. Tad ką apie tai mano gyventojai?
Žmonės sako atvirai:
„Aišku, kad blogai ir labai keista, kad nejaugi niekas neiškviečia policijos, nejaugi vairuotojas nemato, kas dedasi troleibuso užpakalyje?“
„Čia yra siaubas.“
„Vienareikšmiškai negali to būti.“
„Jie vienas prieš kitą pasirodyti nori ar kaip.“
Vilniaus viešojo transporto atstovai piktinasi, kad tokie jaunimo laipiojimai ne tik kelia pavojų jiems patiems, bet ir trikdo vairuotojo darbą.
„Tokias situacijas vertiname labai rimtai, kaip ypatingai neatsakingas. Vairuotojai, esant galimybei, sustoja leidžiamoje vietoje, bet taip jau yra, kad sustojus, jaunuoliai pabėga“, – komentavo „Vilniaus viešasis transportas“ atstovė Gintarė Žalytė-Štarienė.
Pasak Vilniaus viešojo transporto atstovės, senuosiuose troleibusuose nėra įrengtų kamerų, tad ir kelionės metu vairuotojai sunkiai mato, kas dedasi gale.
„Užlipama ant senųjų „Škodų“, ant naujųjų – ne, nepastebėjome ir, iš tikrųjų, nėra net ir galimybės“, – sakė ji.
Įvardijo, kokia bauda atsipirktų šis paauglių pažeidimas
Vilniaus viešasis transportas apie šį įvykį informavo ir pareigūnus.
„Jie „selfinasi“ čia, iš tikrųjų. Šokiruoja, nes asmenys nesaugo savo sveikatos ir rizikuoja savo gyvybe. Nedaug labai trūksta, kad nukristų asmuo nuo judančios transporto priemonės, iš galo važiuojanti transporto priemonė nespėtų sustoti“, – aiškino Vilniaus kelių policijos atstovas Donatas Mankauskas.
Tokių atvejų būna iki 10 per metus, dažniausiai ant troleibusų. Pasak kelių policijos atstovo, laipioja nuo 14 iki 20 metų asmenys. Jei tokį pažeidimą įvykdė nepilnametis, informuojama Vaiko teisių tarnyba, kuri sprendžia, kokią bausmę skirti.
„Jeigu asmuo pilnametis – bauda numatyta nuo 14 iki 30 eurų. Jeigu tai būtų traktuojama, kaip nedidelis viešosios tvarkos pažeidimas, tai numatyta sankcija nuo 30 iki 140 eurų bauda, o jeigu veika turėtų baudžiamojo kodekso požymių – griežčiausia atsakomybė net iki dviejų metų laisvės atėmimo“, – teigė D. Mankauskas.
Psichologai tikina, kad neretai nepilnamečiai pavojingai ir rizikingai elgiasi dėl žemos savivertės. Negana to, paauglius veikia ir socialiniai tinklai – vaikai nori pasirodyti prieš kitus.
„Tas vadinamas šaunumo, kietumo standartas yra pakeltas iki fantastiškų, kosminių aukštumų. Kuo jaunam žmogui, vaikinui prasčiau sekasi mokslai, sportas ar panašūs dalykai – tuo daugiau variantų lieka tokia asociali, deviacinė veikla“, – tikino psichologas Edvardas Šidlauskas.
Medikai tikina, kad tokie žaidimai gali baigtis ir mirtimi.
„Tai yra akrobatika, tai yra cirkas. Žmogui užtenka poros amperų, kad jį nutrenktų negyvai, o ten gali būti dešimtys ir šimtai amperų. Nudegimai gali persikelti į vidaus organus, taip pat gali įvykti širdies sustojimas“, – sakė gydytojas anesteziologas reanimatologas Vygantas Kazlauskas.
Tad specialistai ragina tiek tėvus, tiek aplinkinius nelikti abejingiems – sudrausminti nepilnamečius, priminti apie galimas tragiškas laipiojimo ir pavojingo elgesio pasekmes.
