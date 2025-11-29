Marijonas Mikutavičius riaumojo iš džiaugsmo: „Lietuvos talentuose“ išvydo talentingą roko grupę

Į sceną vaikinai žengė roko grupę sukūrę vos prieš metus, o vienas grupės gitaristų ir anksčiau savo talentą yra demonstravęs šiame projekte.
Būtent gitaristo ankstesnė pozityvi patirtis „Lietuvos talentuose“ ir buvo kertiniu faktoriumi, pastūmėjusiu keturis jaunuolius susikurti į vieną kumštš ir nuveikti kažką dar didesnio.
„Jis įkalbėjo mus ateitį į sceną, pasirašyti kontraktėlį“, – pasakojo grupės vokalistas.
„Buvau atėjęs pas jį į atrankas, labai patiko, kad čia viskas įvyko ir sakau, kad jeigu yra vietos, tai reikia pabandyti“, – pritarė būgnininkas.
Nors yra iš skirtingų Lietuvos miestų, tačiau visi vaikinai turi bendrą tikslą – populiarinti roko muzikos stilių Lietuvoje, o viename jų koncertų Marijampolėje jau lankėsi net ir močiutės, kurios plojo atsistojusios.
„Atvykome parodyti, kad šitas žanras vis dar yra labai populiarus ir parodyti, kad bet kokį žanrą galima padaryti į roką“, – šypsojosi grupės vokalistas.
Sulaukė M. Mikutavičiaus palaikymo
Vaikinukai scenoje atliko „Eurovizijos“ laimėtojų „Maneskin“ hitą „Beggin“, o jų pasirodymas pulsavo gera energija, muzikine derme bei privertė džiūgauti roko muzikos fanatiką M. Mikutavičių.
„Man patina, i love this game (liet. myliu šį žaidimą), – angliškai po jų pasirodymo riaumojo garsus dainininkas. – Man didžiausias džiaugsmas, kad daug roko dalyvaujančios čia tiesiog ateina ir apsišika, nes kažkas nesugrota, kažko bijo ir taip toliau. Jūs, kas faina, suskambėjote ir dar davėte mums gražų koliažą tarp seno ir šiuolaikinio roko“.
Šiek tiek pastabų kita projekto teisėja Rūta Ščiogolovaitė turėjo tik grupės vokalistui.
„Norėjosi pribėgti ir pagrindinį vokalistą papurtyti, kad, nu, atsipalaiduok, taigi viskas gerai!“, – pastabų turėjo R. Ščiogolovaitė.
Roko grupės pasirodymo ištrauką pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Lietuvos talentai“.
