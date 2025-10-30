Kalendorius
Spalio 30 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

„Maneskin“ lyderis Damiano Davidas susižadėjo su mylimąja: paviešintas įspūdingas žiedas

2025-10-30 11:38 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-30 11:38

Dove Cameron ir grupės „Maneskin“ lyderis Damiano Davidas ką tik žengė naują žingsnį savo meilės istorijoje – jie susižadėjo.

Dove Cameron ir Damiano David (nuotr. SCANPIX)
4

Dove Cameron ir grupės „Maneskin“ lyderis Damiano Davidas ką tik žengė naują žingsnį savo meilės istorijoje – jie susižadėjo.

REKLAMA
0

Pora, kuri ilgą laiką žavėjo gerbėjus savo santykių chemija, neseniai atšventė dvejų metų draugystę sentimentaliu „Instagram“ įrašu, o dabar jų laimė pasiekė naują lygmenį, skelbė TMZ.

Dove Cameron ir Damiano David
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Dove Cameron ir Damiano David

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paviešintas kadras

Užsienio žiniasklaidoje išplito poros nuotrauka, kurioje matosi ir įspūdingas sužadėtuvių žiedas.

REKLAMA
REKLAMA

Dove fotografijoje tiesiog švytėjo, žiūrėdama į savo mylimąjį. 

Damiano buvo apsirengę juodais drabužiais Sidnėjuje, o milžiniškas sužadėtuvių žiedas matėsi iš toli.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų